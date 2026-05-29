男子プロバスケットボールＢリーグの年間表彰式が２９日、東京・有明ガーデンシアターで行われた。チャンピオンシップ（ＣＳ）で初優勝を果たした長崎の馬場雄大は、ベストディフェンダー賞を受賞した。「普段から自分の強みとしてディフェンスをやってますし、プライドを持ってやっている。そういった形がこうシーズンの終わりにこういった形で表彰されて、すごく光栄に思う」と２年ぶり２度目の受賞に笑みを浮かべた。

そんなディフェンス力ナンバー１に輝いた馬場が選ぶ、対戦しにくい選手は同じく長崎でプレーする李賢重（イ・ヒョンジュン）を挙げ、報道陣の笑いを誘った。練習では常にマッチアップ。今季３ポイント王のシュート力を肌で感じ、「練習が一番の試合」という思いで高め合っているという。

１９年には米下部Ｇリーグに挑戦した。当時はなかなかボールが回ってこないことも多く、「どこで魅せるんだろう」と悩むこともあった。「誰もが頑張れるディフェンスをちゃんと磨いていった」ともどかしい時期をプラスに変え、Ｂリーグでの表彰やＣＳ優勝へとつながった。

レギュラーシーズンセカンドチームにも選出された。今季活躍した選手のトップ１０に入り、「選手として、一つずつ進んでいけている」と初選出を喜んだ。「次はベストファイブに入りたい。また一から積み重ねていきたい」と新たな目標を掲げた。

現行ラストとなるリーグ１０年目で優勝を果たした。来季からはＢプレミアが始まり、転換期を迎える日本バスケ界。新たな取り組みについて、「全体のリーグのこの成長というところでは、いい兆しかと思う。選手としてはいい形として、リーグの成長につなげていけたら」と新シーズンでの活躍を誓った。