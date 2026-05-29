◇プロ野球セ・パ交流戦 ヤクルト 7-2 楽天（29日、楽天モバイルパーク）

ここまで2敗1分けと交流戦で白星がなかったヤクルト。楽天との初戦では打線が奮起し、快勝を収めました。

対した楽天の先発は、20年目を迎えるベテラン右腕・岸孝之投手。初回には「2番・DH」で起用されたサンタナ選手が、フェンス直撃の2塁打でチャンスメイクします。続く古賀優大選手もヒットで続き、迎えた1、3塁の好機。4番・オスナ選手はゴロに倒れるも、この間に3塁ランナーが生還し、先制点を手にしました。

さらに2回には、プロ初昇格・即スタメン起用となった松下歩叶選手が先頭でプロ初打席を迎えます。初球のストレートをとらえると、レフトのライン際に飛ぶ二塁打。得点にはつながらなかったものの、笑顔でガッツポーズを見せるなど鮮烈デビューを飾りました。

ロースコアの攻防を切り抜けるべく、4回には1アウト2塁の場面から内山壮真選手が第3号2ラン。終盤には楽天のリリーフ陣をとらえ、7回と9回に2点ずつを追加するなど、計7得点をあげました。

先発・山野太一投手は5回から突如崩れる様子も生まれるも、7回途中1失点の粘投。リリーフ陣も援護を受ける中で好投を披露しました。