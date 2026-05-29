全日本プロレスは29日、新木場1st RINGで「スーパーパワーシリーズ2026」を行った。

メインは3冠ヘビー級タイトル戦＆世界タッグ選手権の前哨戦。3冠王者の宮原健斗は世界タッグに挑戦する斉藤ジュン、レイと組んでチャンピオン・カーニバル2026優勝で3冠に挑戦する鈴木秀樹と世界タッグ王者組のタロース、綾部蓮組と6人タッグで対戦した。

試合は宮原、鈴木が先発。激しくやりあう。レイは綾部のガウンをかんで破壊。タロースもジュン、レイとパワーで対抗した。10分すぎには鈴木が腹へのエルボーやエルボードロップで追い込む。宮原も蹴り技で逃れる。斉藤ブラザーズは連係攻撃。これに王者組も連係を見せる。15分すぎ、ボディーアタック、ジュンのスピアー、最後は15分50秒、レイのアイスバインからの片エビ固めで綾部を下して勝利した。

宮原は「鈴木秀樹、いよいよ俺たちの戦いが始まったな。世間もぞくぞくしているみたいだ。至宝3冠ベルトを懸ける戦いに言葉はいらない。プロフェッショナルレスリングで勝負だ」ときっぱり。敗れたタロースは「ちび兄弟、角田で勝ちます」と勝利を誓う。レイは「タロース、ぶっ倒してやるぜ」と言えば、ジュンは「俺たちの地元で世界タッグの王者に返り咲いてやるぜ」とベルト奪回を誓った。