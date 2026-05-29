◇プロボクシングヘビー級4回戦 大沼ケン（角海老宝石）《TKO3回2分40秒》高山秀峰（スパイダー根本）（2026年5月29日 東京・後楽園ホール）

ヘビー級戦線底上げを目的に日本プロボクシング協会（JPBA）により新設された、同級育成王座の決定戦が行われ、日本育成ランキング3位の大沼ケン（21＝角海老宝石）が同級1位の高山秀峰（33＝スパイダー根本）に3回2分40秒TKO勝ちし、初代王者に輝いた。

足を使った自身のアウトボクシングを封じるべく、高山は初回から強引に前に出て接近戦を仕掛けた。相手のプレスに苦戦した大沼だったが2回に左フックをヒットさせ相手をぐらつかせると、3回に右の打ち下ろしを立て続けにヒット。コーナーで強打を浴びせたところでレフェリーが試合をストップした。

新設されたベルトを手にした大沼は「タイトルなのでめちゃくちゃ嬉しい。ベルトの防衛戦もあり、コンスタントに試合ができることがモチベーションになる」と白い歯を見せた。

元アジアヘビー級3冠王者・藤本京太郎トレーナーの指導を受けてきた大沼は昨年12月、優勝賞金1000万円を懸けた「フェニックストーナメント・アジアヘビー級チャレンジカップ」決勝で1―2判定負け。「前回は情けない試合をしてしまった」とディフェンス重視のスタイルから、“避けて当てる”攻撃的なスタイルにモデルチェンジ。今回の試合前は藤本氏の指導を受ける機会はあまりなかったが、新たにコンビを組む田部井要トレーナーと新スタイルをつくり上げ「判定を狙っていたが、結果的にKOできてよかった」と自身の成長を実感する。

試合後は控室前で対戦した高山から「大沼君の体重が110キロ（前日計量は96.3キロ）くらいになったら、京太郎選手以来のヘビー級で世界を狙えるボクサーになると思う。重量級を背負う選手になれる。今後に期待している」とエールを送られた。日時は未定だが、次戦は日本育成ランキング2位の松田尚之（30＝ARITOMI）の挑戦を受ける見込み。「次の試合は防衛戦になると思う。次のステップに上がれるように頑張りたい」とさらなる成長を誓った。