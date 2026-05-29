中川翔子、“ふたごのお見送り”ショット公開「見つめている表情が天使」「家から出ていけない」の声
【モデルプレス＝2026/05/29】歌手でタレントの中川翔子が5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。ふたごのお見送りショットを公開した。
【写真】41歳双子出産タレント「見つめている表情が天使」双子のお見送りショット
中川は「ママはお仕事いってくるね」とつづり、子どもたちの写真を公開。「ふたごのお見送り かわいいい」とコメントし、双子がそれぞれ抱っこされ、じっとこちらを見つめるお見送りショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「泣いてないのえらい」「抱っこされてる姿が可愛すぎる」「見つめている表情が天使」「家から出ていけない」「元気100倍ですね」「お留守番がんばってね」といった反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】41歳双子出産タレント「見つめている表情が天使」双子のお見送りショット
◆中川翔子、ふたごのお見送りショット披露
中川は「ママはお仕事いってくるね」とつづり、子どもたちの写真を公開。「ふたごのお見送り かわいいい」とコメントし、双子がそれぞれ抱っこされ、じっとこちらを見つめるお見送りショットを披露した。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「泣いてないのえらい」「抱っこされてる姿が可愛すぎる」「見つめている表情が天使」「家から出ていけない」「元気100倍ですね」「お留守番がんばってね」といった反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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