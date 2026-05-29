21:00
南ア貿易収支（4月）
予想　N/A　前回　319.0億ランド

ブラジル実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）
予想　N/A　前回　0.1%（前期比)　
予想　N/A　前回　1.8%（前年比)

21:30
カナダ実質GDP（2026年 第1四半期）
予想　1.4%　前回　-0.6%（前期比年率)

カナダ実質GDP（3月）
予想　0.1%　前回　0.2%（前月比)
予想　0.9%　前回　1.0%（前年比)

米卸売在庫（速報値）（4月）
予想　N/A　前回　1.3%（前月比)

22:10　
ボウマンFRB副議長、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席

22:15　
ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

22:35　
エストニア中銀総裁、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席

22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（5月）
予想　51.2　前回　49.2

30日
1:40　
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、経済会議出席（質疑応答あり）

ベッセント米財務長官「レーガン・ナショナル・エコノミック・フォーラム」講演
アジア安全保障会議（シンガポール、31日まで）ヘグセス米国防長官出席
ドブロブニク経済会議（クロアチア、31日まで）
レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」（アイスランド、～29日）

※予定は変更されることがあります。