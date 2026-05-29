ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

南ア貿易収支（4月）

予想 N/A 前回 319.0億ランド



ブラジル実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）

予想 N/A 前回 0.1%（前期比)

予想 N/A 前回 1.8%（前年比)



21:30

カナダ実質GDP（2026年 第1四半期）

予想 1.4% 前回 -0.6%（前期比年率)



カナダ実質GDP（3月）

予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)

予想 0.9% 前回 1.0%（前年比)



米卸売在庫（速報値）（4月）

予想 N/A 前回 1.3%（前月比)



22:10

ボウマンFRB副議長、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席



22:15

ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）



22:35

エストニア中銀総裁、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席



22:45

米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（5月）

予想 51.2 前回 49.2



30日

1:40

デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、経済会議出席（質疑応答あり）



ベッセント米財務長官「レーガン・ナショナル・エコノミック・フォーラム」講演

アジア安全保障会議（シンガポール、31日まで）ヘグセス米国防長官出席

ドブロブニク経済会議（クロアチア、31日まで）

レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」（アイスランド、～29日）



※予定は変更されることがあります。

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