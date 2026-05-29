将棋の福間香奈女王＝清麗、女流王位、女流王座、倉敷藤花＝が２９日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた第１９期マイナビ女子オープン第５局に勝利し、２連覇を達成した。

西山に先勝、先に王手と勝ち越しを許しながらも●〇●〇〇と３勝２敗で防衛。シリーズを「第１局はけっこう良い将棋を落としてしまったし、第３局も完敗という内容だった。第４局もかなり苦しい状況だったけど、自分の弱さを受け入れて力を出せた。自分の弱い点、反省点は残るシリーズだったが、なんとか立て直すことができたかなと思っている」と振り返った。

今年３月には女流名人戦（主催・報知新聞社など）でタイトル戦出場８５回目にして初のストレート負けを喫するなど苦戦。しかし４月開幕のマイナビ女子オープン、女流王位戦は連続防衛した。現在のコンディションについては「対局は続いていたけど、自分の将棋を見直す、向き合う時間もあった」と充実ぶりを語った。

６月に行われる棋士総会の議案の１つに「棋士編入試験の受験資格を通算３回得た者に、フリークラスでの四段昇段の権利を付与すること」が含まれる。福間は既に棋士編入試験を２度受験しており、リーチがかかっている。「強い方と対局することが、自分の中でモチベーションになっているところもある」と前向きな姿勢を見せる一方で、議案については「まだ自分の中で深く考える時間がなかった。対局に集中することで精いっぱいだったので、棋士総会までに考えて出席できたら」と話すにとどめた。