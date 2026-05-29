◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ソフトバンク２―０広島（２９日・みずほペイペイ）

広島が今季最少の１安打完封負けで、交流戦開幕４連敗を喫した。今季ワーストを更新する借金１０に膨らんだ。５月までに２ケタ借金を抱えるのは、２０１２年以来で１４年ぶり。敵地のソフトバンク戦は１８年６月１７日の白星を最後に、２１年６月９日から１分けを挟み８連敗となった。

先発・玉村は７回２失点。２回１死三塁から山本祐の遊ゴロの間に先制点を与え、３回先頭・正木のソロで追加点を奪われた。４回以降はゼロを並べたが、今季初黒星を喫した。

打線はソフトバンク・大関の前に沈黙。４回１死から菊池が左翼線へ二塁打を放ったが、わずか１安打で左腕を攻略できなかった。小園を４戦ぶり、ファビアンを昇格即スタメン起用したが、不発。今季７度目の完封負けとなった。

以下は新井監督の主な一問一答

―玉村は粘った

「ナイスピッチングだった。いいバッターが多い打線の中で、よく粘った」

―打線は最後までソフトバンク・大関を捉えきれなかった

「ヒットは１本だけど、ファビアンもいい当たりが何本かあった。捉えた打球が正面にいったり、相手のいいプレーでアウトになったり。そういうのもあった」

―交流戦に入ってからなかなか投打がかみ合わない

「まだ始まったばっかりなので」

―小園は４戦ぶりスタメン。状態を見てか

「状態というか、きょうはスタメンでいこうと思っていた。ヒットは出なかったけど、いい姿でプレーしていた」