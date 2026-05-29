【西武】１６安打１３得点　球団初の交流戦開幕３連勝で両リーグ最速３０勝！　カナリオ、ネビン、古賀悠に一発

◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武１３―４ＤｅＮＡ（２９日・ベルーナドーム）

西武が猛攻でＤｅＮＡとの３連戦初戦を制し、球団初の交流戦開幕から３連勝を達成。先発全員安打で両リーグ最速で今季３０勝目を挙げ、２２年８月３０日以来の貯金１０に到達した。

打線は両軍無得点の２回１死一、三塁で源田が右翼線への適時二塁打を放ち先制。１死二、三塁からは続く西川の二ゴロの間に、三塁走者・渡部が本塁に生還し、２点目を奪った。

同点に追いつかれた直後の３回無死一塁では、桑原が古巣相手に右翼線ギリギリにポトリと落ちる適時三塁打を放ち、勝ち越しに成功。その後、１死三塁となってから、長谷川の遊ゴロで三塁走者として本塁に突入。三本間で挟まれる形にはなったが、長谷川が三塁に到達するまで粘り、続く古賀悠の適時打につなげた。結果的にチームはこの回４点を奪った。

４回にはカナリオに６号ソロが飛び出す。７回には１死からこの日２９歳の誕生日を迎えたネビンが左中間スタンドに９号ソロを放つと、５安打２四球と攻め立て、一気に５点を奪った。

先発・高橋光成投手は８回途中８安打４失点、１２０球の熱投で６勝目。初回は３者凡退の立ち上がり。自身の交流戦連敗も１２でストップとなった。３回に度会に本塁打を浴び２点を失ったが、その後は走者を出しながらも粘り、得点は許さなかった。