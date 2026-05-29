長嶋一茂、ドローン資格を取得！合格を祝して“緊急特別企画”を放送　究極ロールケーキの発売も決定！

5月29日（金）に放送された『ザワつく！金曜日 世界の絶景2時間スペシャル』で、長嶋一茂がドローンの国家資格（無人航空機操縦者技能証明）の取得を電撃発表。石原良純と高嶋ちさ子を驚かせた。

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これを記念して、特別企画の放送が決定。6月19日（金）、『ザワつく！金曜日』×『ザワつく！絶景GP一茂とドローンの会〜初夏に見ておきたい日本の絶景ベスト20〜』合体3時間SPと銘打ったスペシャルが放送される。

◆一茂がドローン撮影に挑んだ！豪華ゲストと堪能する絶景映像

29日の放送で、フライトトレーニングはもちろん、慣れない座学やパソコンとも格闘するなど、ドローンの国家資格合格までの道のりを報告した一茂。

6月19日（金）放送の『ザワつく！絶景GP一茂とドローンの会〜初夏に見ておきたい日本の絶景ベスト20〜』は、見事ドローンの資格を取得した一茂の「絶景を空から撮ってみたい！」という熱い思いを受けて急きょ立ち上がった企画だ。

番組では、絶景に精通する有識者たちが選んだ「初夏に見ておきたい！日本の絶景ベスト20」のランキングを発表。その絶景紹介VTRのいくつかに、一茂がドローンを駆使して撮影した映像が登場する。

「香川・観音寺市の“天空の鳥居”と言われている絶景スポット」、「山形・飯豊町に広がる水没林の幻想的光景」、「千葉・鋸山の大迫力！断崖絶壁」など、一茂が各地に赴き実際に撮影したドローンならではの圧巻映像を届けていく。

スタジオゲストに迎えるのは、滝沢カレン、中島健人、ファーストサマーウイカ、大久保佳代子、宮川大輔という超豪華メンバー。はたして、一茂が自らドローンを操って撮影した絶景映像は、スタジオのゲストたちを感動させることができるのか？

◆3人が堂島ロールとコラボ！究極ロールケーキ販売決定

さらに29日の放送では、“堂島ロール”で知られる大人気スイーツ店「パティスリー モンシェール」とのコラボ企画も発表され、一茂、良純、ちさ子が妥協ゼロでプロデュースした究極のロールケーキの販売も決定した。

誕生したのは、「かず君のハワイアンロール」、「ずみ君の干しぶどうのキスロール」、「ちさ子の茶々姫ロール」、「ちさ子のトゥインクルロール」の4種類だ。