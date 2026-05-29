宇多田ヒカル『CDTVライブ！ライブ！』で披露した「Flavor Of Life-Ballad Version」の映像を期間限定公開
宇多田ヒカルが5月11日に放送されたTBS『CDTVライブ！ライブ！』で披露した「Flavor Of Life-Ballad Version」の映像がYouTubeで公開された。この日のためにあらたなアレンジが施された貴重なバージョンとなっている。
なお、この映像は4週間限定での公開となっている。また、YouTubeでは同番組で宇多田が披露した「パッパパラダイス」「One Last Kiss」の映像も期間限定で公開中。
■リリース情報
2026.05.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE「パッパパラダイス」
2026.06.24 ON SALE
ANALOG「パッパパラダイス」
2026.06.24 ON SALE
ANALOG『エキソドス』
2026.06.24 ON SALE
ANALOG『ディス・イズ・ザ・ワン』
2026.06.24 ON SALE
ALBUM『エキソドス』
2026.06.24 ON SALE
ALBUM『ディス・イズ・ザ・ワン』
2026.06.24 ON SALE
DIGITAL ALBUM『エキソドス』
2026.06.24 ON SALE
DIGITAL ALBUM『ディス・イズ・ザ・ワン』
■関連リンク
『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/
宇多田ヒカル OFFICIAL SITE
https://www.utadahikaru.jp/