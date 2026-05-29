Aooo 日本武道館ワンマンライブ『Budoookan』開催決定！Zeppツアー国内最終公演で発表
Aoooが、11月22日に東京・日本武道館でのワンマンライブ『Budoookan』を開催する。
■アンコールで、ボーカルの石野理子が発表
5月29日にZepp Hanada（TOKYO）で行われた初のZeppツアー『Aooo Live Tour “RINGRING”』の国内最終公演のアンコールで、ボーカルの石野理子が発表した。
なお、6月3日リリースの2nd Album『Rooom』には、『Budoookan』の最速先行抽選受付シリアルナンバーが封入されている。
今夏は『FUJI ROCK FESTIVAL ‘26』をはじめとする大型フェスへの出演も決定しており、ロックバンドとしての存在感を示し始めているAoooが、ついに日本武道館というあらたな頂に照準を定めた。
■リリース情報
2026.06.03 ON SALE
ALBUM『Rooom』
https://Aooo.lnk.to/Rooom
■関連リンク
Aooo OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/artist/Aooo/