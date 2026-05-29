俳優の近江谷太朗（60）が主演を務める舞台「エンドゲーム」が20日、東京・新国立劇場小劇場で開幕した。

ノーベル賞作家サミュエル・ベケットによる傑作戯曲を上演。4人の登場人物が終末的な状況下で閉塞感のある部屋に閉じ込められ、絶望的な日々を送り続ける…という不条理劇で、15、16日にはプレビュー公演が行われた。小川絵梨子氏によるフルオーディション企画で1016人の応募から主役に選ばれた近江谷は、キャスター付きの肘掛け椅子に座った盲目の男・ハム役。立ち上がることが出来ない状態でありながら傲慢な物言いをする姿は、どこか愛らしさすらも感じさせる。近江谷は「作品の奥深さを知りわかってきた気になっていたら突き放されたりと、未だに苦労してもがいてます」とコメントを寄せた。

プレビュー公演の手応えも存分に感じているようで「この作品は、お客さんと一緒にその空間にいることを感じることで完成されるものなのではないかと思いました。今まさに見てほしい作品です」と呼びかけた。

ハムと主従関係を結んでいるクロヴを演じる中山求一郎は「2026年現在の世界を生きるお客さまに、どう作品を受け取って頂けるのか、とても楽しみ」と意気込み。舞台上では大胆かつ細やかな表現力で「エンドゲーム」の世界観を深めており「多面的に、直感的に見て下さることを祈ります」と願いを込めた。公演は同所で31日まで。