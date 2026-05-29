◇プロ野球セ・パ交流戦 西武13-4DeNA（29日、ベルーナドーム）

西武の郄橋光成投手が約7年ぶりに交流戦で勝利を挙げました。

郄橋投手は初回、3者凡退の立ち上がり。2回は先頭にフォアボールを与えますが、後続を抑え先制点を許しません。

2回に源田壮亮選手のタイムリーなどで2点の援護を受けた郄橋投手でしたが3回、2アウト1塁の場面で度会隆輝選手に初球をとらえられ同点ホームランを許します。

それでも直後の攻撃、桑原将志選手のタイムリー3ベースで勝ち越すと、古賀悠斗選手と源田選手にもタイムリーが生まれ、4点のリードを奪います。さらに4回にはカナリオ選手がソロホームラン。7回にはネビン選手と古賀選手にホームランが飛び出すなど打者一巡の猛攻で5点を奪いました。

大量12点の援護を受けた郄橋投手は8回、2本の長打で失点すると、1アウト1塁3塁で併殺崩れの間に得点を許したところで降板。郄橋投手はこの日、7回2/3を120球、6奪三振、4失点（自責点3）の内容としました。

チームは8回に長谷川信哉選手がタイムリーで追加点を挙げ、先発全員安打。13−4でDeNAを圧倒し、引き分けを挟み5連勝としました。

勝利投手となった郄橋投手は2019年6月14日のヤクルト戦以来、約7年ぶりの交流戦白星を挙げました。