◇プロ野球セ・パ交流戦 阪神 1-0 ロッテ（29日、ZOZOマリン）

ここまで交流戦3連敗中だった阪神。戦いの場を移して迎えたロッテとの初戦に完封勝利としました。

この日の先発は負けなしの5勝と好投が続く郄橋遥人投手。初回の先頭に死球を与えるも、後続を併殺打に取るなど、打者3人で抑える立ち上がりとします。

すると2回には、対するロッテの先発・田中晴也投手の前に、立石正広選手と伏見寅威選手がヒットで出塁。熊谷敬宥選手も四球を選んだことで、1アウト満塁の好機を迎えます。ここで打席に向かった中野拓夢選手は、9球粘ったすえゴロに倒れるも、この間に1点を先制しました。

援護をもらった郄橋投手は、7回までに4度の三者凡退を記録するなど、安定したピッチングを披露。8回には2つの四球で2アウト1、3塁のピンチを招くも、後続を打ち取りしのぎました。郄橋投手はこの回を投げきって降板。106球を投げ、被安打2、奪三振6、与四死球3、無失点という成績でした。

9回のマウンドにはドリス投手が登板。2アウトから山口航輝選手の二塁打を浴び、申告敬遠でもランナーを背負うピンチを招くも、後続を打ち取り完封勝利としました。