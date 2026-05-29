バレーボールSVリーグの名古屋が29日に公式サイトを更新。大麻を所持していたとして、佐藤駿一郎容疑者（26）が28日に警視庁に麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたことを受け、全選手、スタッフを対象とした薬物検査を実施していると発表した。

捜査関係者への取材によると、佐藤容疑者は東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、警視庁が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕した。逮捕容疑は27日夕、東京都板橋区のパチンコ店で大麻を所持した疑い。バレーボール男子日本代表は、東京都北区で合宿中だった。

逮捕を受け、日本バレーボール協会は逮捕された事実を認め謝罪し「本日付で佐藤駿一郎選手の2026年度バレーボール男子日本代表への登録を抹消いたしました」と発表した。

これを受け、名古屋は公式サイトを通じ、「当該選手以外の全選手およびスタッフに即日連絡を取り、本件の説明および状況等のヒアリングを実施いたしました。全選手およびスタッフ(帰国済みの外国人選手およびスタッフ含む)において、可及的速やかに薬物検査の実施を進めております」と明らかにした。

さらに、クラブの当面の活動に関する方向性については、「地域活動（スクール、ジュニアチーム活動他）は、基本的に通常どおり実施いたします」とし、「地域イベント等については、当該活動の主管部署・関係機関と都度協議のうえ、実施の可否を判断いたします」とした。