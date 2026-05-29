FIFAワールドカップ2026の26人のメンバーに名を連ねたDF冨安健洋選手。24年6月以来、日本代表の試合には遠ざかっていたものの、自身2度目のワールドカップに挑みます。

「うれしい気持ちと、いろんなことがあった中で選んでもらえていることに感謝。その責任感というのは問われると思っているので、しっかり責任を持ってプレーをしたい」

恵まれたフィジカルと技術力も兼ね備え、守備ではオールラウンドに活躍。21年には世界的強豪アーセナル（イングランド）に移籍し、更なる飛躍が期待されていましたが、この4年間は冨安選手のプロ生活にとって過酷なものとなりました。

25年2月には右膝の手術、この時ワールドカップの舞台には程遠い状態。

「まずは歩くところから始まるので。サッカーができる状態ではないところから始まった。走るようになって、ボールを触れるようになって、よりインテンシティを上げられて、チーム練習に入って、試合に出て。1個1個ステップを踏みながらやっていく中で、カラダは順応していってくれた」

「実際『サッカーできないよ』と言う人も先生の中にはいた。（自分は無理だとは）思ってはないですけど…実際そういう意見もあるんで、ただそこで辞めるという選択肢もなかった。目の前の毎日に集中してやったのが、今につながっている」

時にはサッカーが続けられないかも知れない危機感や苦しい感情を抱えることも。それでも復活を目指し続け再びピッチへ。今年2月には移籍したアヤックス（オランダ）で1年4か月ぶりに公式戦出場。ワールドカップの舞台で復活、そして前回大会の雪辱を掲げます。

「（前回大会は）悔しさというより怒りに近いものがありましたね。不甲斐なさというか、大会を通して自分の納得いくパフォーマンスは出せなかったですし、そういうのも含めて、不甲斐なさ、怒りがありました」

「前回大会から今大会に向けて、イメージしていた理想の形ではなかった。2年ケガにも苦しんで迎えているので、今大会はこの時間があったから良かったと思えるような大会にできたらと思いますね」