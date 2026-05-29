本拠地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手として6回無安打1失点、4四球1死球7奪三振と力投し5勝目（2敗）を挙げた。この試合ではメジャーで3例目の快挙を達成し、ファンは感嘆していた。

相手先発の菅野智之投手から、いきなり先制点を奪った。初回、先頭の大谷は、菅野の投じた93.7マイル（150キロ）のフォーシームを豪快に打ち返した。打球速度111.3マイル（約179キロ）、飛距離424フィート（約129.2メートル）の超速弾で、自身を援護し、スタジアムを沸かせた。

MLB公式サイトのサラ・ラングス記者は、自身のXで「ショウヘイ・オオタニ!!!! MLB史上3例目の投手による先頭打者弾!! 自身が持つ、昨年のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦と2026年5月20日の一発に加わった」と投稿。3例とも大谷が記録したものだったと紹介した。

またもや証明された大谷の規格外さに米ファンも驚き。「投手として登板した2戦連続で先頭打者弾を放つなんて、これ以降もオオタニ以外達成できないだろうね！」「歴史を目撃しているんだ！」「唯一無二だ」「異次元の存在だよ」「人間じゃない」などの声が上がっていた。

大谷は今季、投手としても5勝2敗、防御率0.82と驚異的な数字を残している。



（THE ANSWER編集部）