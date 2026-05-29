5月29日までに、男女混合パフォーマンスグループ『AAA（トリプルエー）』のメンバーの宇野実彩子が自身のInstagramを更新。近影を公開したが、その姿が話題となっている。

宇野は、《運動神経悪すぎて学校のテニス全然楽しくなかったけど何周もしてやっと楽しい》と綴り、最新の動画をアップ。そこには、テニスコートでテニスに励む宇野の姿が映っていた。

「動画に映る宇野さんは、上下真っ白のテニスウェアを着用。同じく白いサンバイザーを付け、髪はポニーテールにまとめたスポーティな姿を披露しました。動画冒頭には、審判台に足を組んで座り笑顔を見せる宇野さん。短いスカートからの美脚が際立ち、“見えそう”なセクシーな姿が印象的です」（芸能プロ関係者）

その後、コートでボールを打つ姿など、テニスを楽しむ様子が映っていた。その意外なシーンにファンのコメントが殺到した。

《テニスウェア似合ってるしマドンナすぎる》

《こんな38歳ぐらいになりたい》

《スタイルが良すぎる》

露出度の高いウェアを着こなす宇野に、ファンからの驚く声が並んでいたのだ。

2024年3月には、NEWSの小山慶一郎と結婚した宇野。その後、2025年6月に第1子が誕生したことを報告していた。

「出産から3カ月後には、AAAデビュー記念日である9月14日に《Restart》として活動再開を宣言。さらに10月にはバラエティ番組『ダマってられない女たち』（ABEMA）にも出演し、リアルな育児生活について語るなど、芸能活動が徐々に勢いづいています」（前出・芸能プロ関係者）

現在は産後から約1年が経っているが、スレンダーな体型を維持している。

「もともと宇野さんはジム通いをしていて、同番組で『産前もギリギリまでジムに行っていて、出産後も1か月後にはジムに行って…』と語っており、出産によるブランクも最小限にしたようです。2026年4月には、同グループのメンバーである與真司郎さんとともにイベントへ出席。勢いづくアーティスト活動と並行してスタイル維持に余念がないようです」（前出・芸能プロ関係者）

彼女の変わらぬ美貌はまさに努力の結晶だ。