おやつを食べるために一生懸命考える猫ちゃんに、まさかのハプニングが発生…？その愛らしい結末が反響を呼んでいます。

話題の動画の再生回数は54万回を超え「暗いから黒目おっきくなるの可愛すぎる」「下アングルからの猫パンチが可愛すぎる」「可愛すぎて笑いが止まりませんでした」といったコメントが集まっています。

【動画：筒の中におやつを入れて『猫を撮影』→途中までいい感じだったのに…完全に予想外の展開】

筒をのぞく猫ちゃん

Instagramアカウント「ミントとシナモンとひなちゃん」に投稿されたのは、おやつを食べたくて考える猫ちゃんの姿です。

飼い主さんは、ダンボールで筒を作り、それをスマホのカメラに固定し、中におやつを入れたものを用意したのだそう。おやつを食べたいシナモンちゃんが筒の中をのぞく可愛い姿が撮影できたそうです。

どうやって食べようかな？

シナモンちゃんは、筒の中に顔を入れても上手く取れそうになかったのか、前足で取る作戦に出たといいます。おめめをまんまるにして、真剣な表情で頑張る姿が可愛すぎます！

位置を変えてみたり、動きを止めて考えてみたり、シナモンちゃんは一生懸命に頭を回転させていたといいます。

そーっと前足を入れてみましたが、結局顔を入れて「カリッ」と音をさせながらおやつをゲットしていたそうです。

まさかの結末

残りのおやつを食べようとしたところで、同居猫の「ひな」ちゃんがちょっかいを出してきたといいます。シナモンちゃんが猫パンチで反撃し、ひなちゃんも猫パンチで応戦してケンカになってしまったのだとか。

予想外の結果に、飼い主さんは笑いがこらえきれなかったそうです。

投稿には「可愛いが渋滞しています！！最後は一緒に爆笑してしまいました」「やっとのことでゲットしたおやつを食べる音がたまりません」「可愛すぎて悶絶してました！破壊力強すぎ」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「ミントとシナモンとひなちゃん」では、シナモンちゃんとひなちゃんの日常、そしてお空に旅立ったミントくんの様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ミントとシナモンとひなちゃん」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。