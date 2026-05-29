◆プロボクシング ▽ヘビー級育成王座決定戦４回戦 〇大沼ケン（３回ＴＫＯ）高山秀峰●（２９日、東京・後楽園ホール）

日本プロボクシング協会（ＪＰＢＡ）が新設したヘビー級育成王座の決定戦で、ヘビー級育成３位の大沼ケン（２１）＝角海老宝石＝が同級１位・高山秀峰（３３）＝スパイダー根本＝を３回２分４０秒ＴＫＯで下し、初代王者に輝いた。

戦績は大沼が３勝（２ＫＯ）１敗１分け、高山が４勝（３ＫＯ）３敗１分け。

１９２センチの大沼は、左右フックを強振する高山に対し、ワンツーで応戦。ヘビー級らしからぬ軽やかなステップから、打ち下ろしの右をかぶせ、左右ボディーをヒットさせると、最後はコーナーに詰めて一方的に打ちまくり試合を決めた。「ちょっと雑になっちゃった。判定勝ちを狙っていたが、結果的にＴＫＯになって良かったです」と試合を振り返った大沼は、真新しいベルトに目をやり「めっちゃ嬉しいです」と笑顔を見せた。

名門・帝京高サッカー部出身で、現在は工学院大の３年生。帝京高サッカー部では長身ＦＷとして活躍を期待されたが、右膝の前十字靱帯（じんたい）断裂など故障が重なりほぼ試合には出場できなかった。大学１年の冬に友人に誘われてボクシングを始め、昨年５月のヘビー級１０００万円トーナメント１回戦でプロデビュー。しかし、同年１２月の決勝戦でマハンハイリー・ヌールタイ（中国）に１―２の判定で敗れ初黒星。今回が再起戦だった。

これまではジムＯＢで日本人初のヘビー級世界ランカーとなった藤本京太郎トレーナーの指導を受けていたが、現在は田部井要トレーナーとコンビを組む。「いままでのボクシングスタイルをもうちょっと良くしていこうと田部井さんと取り組んできた。前までは（パンチを）当てられないことばかり意識していたが、今は自分で当てて避けて、当てて避けて、というスタイルを目指している」と話した“和製モハメド・アリ”は、「（アリのような）ああいうスタイルっていうのはこれからも目指していくところ。そこに自分の要素を作っていく感じです」と「蝶のように舞い、蜂のように刺す」スタイルに磨きをかけていくつもりだ。

対戦相手のベテラン、高山も「大沼君の体重が１１０キロぐらいに増えたら、世界ランカーを狙えるボクサーになると思う。（日本の）重量級を背負っていける選手だと思う」と大沼のポテンシャルを評価した。

４月２９日に行われた同王座への挑戦者決定戦で、同級２位・松田尚之（ＡＲＩＴＯＭＩ）が同級５位・星龍之介（大橋）に４回ＴＫＯ勝ちし、王座への挑戦権を獲得している。大沼は「これからもっと精進していきたい。防衛戦にきちんと勝って、次のステップに上がれるように頑張りたい」とさらなる成長を誓った。