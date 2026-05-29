自民、維新から相次いで連立入りに向けたラブコールを送られている国民民主。玉木雄一郎代表は補正予算案に理解を示すなど、与党寄りの姿勢を見せるが、党内では連立入りに否定的な見方が多く、与党への接近には警戒感も根強い。水面下では、秋に行われる予定の代表選に向けた路線対立が進みつつあるという。

ここ最近、与党からは国民民主の連立入りを歓迎する発言が相次いでいる。自民の鈴木俊一幹事長は「国民民主が連立に加わることが大切」と秋波を送り、維新からも「政権基盤を安定していくことから（国民民主の連立入りは）望ましい」（中司宏幹事長）などの声が上がっている。

「国民民主はこれまで交渉の中でしょっちゅうゴールポストを動かしてきたので、高市早苗首相としても玉木氏のことは心の中では信頼していない。『今のどっちつかず状態ではいつ手のひらを返されるか分からない。連立に取り込んだほうが、常に予算案や法案に賛成してくれるようになるので安心』という思惑がはたらいているのでしょう」（全国紙政治部記者）

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一方、ラブコールを受ける玉木代表は与党との関係について「政策本位で判断していく」と繰り返すにとどめるが、中東情勢対応などのための補正予算案には「規模的にも内容的にも賛同できるところは多い」と語るなど、与党寄りの姿勢を見せる。

こうした発言は、一時期冷え込んだ与党・国民民主の関係が再び接近しつつある流れの中に位置づけられる。

ここ4カ月ほどを振り返ると、与党が2月の衆院選で3分の2を獲得した後、国民民主は衆院でキャスティングボートを握ったうえで政策実現を迫るという戦略を使いづらくなってしまった。すると与党とは距離を取り、当初予算案の採決では反対。

ただ後半国会では補正予算案の審議も控えている。自民側は当初予算案審議の過程で、与党が過半数に達しない参院で年度内成立を達成できなかったトラウマがあるため、補正予算案の審議では国民民主を取り込みたいのだ。

連合の意向に背く連立入りには懸念も

玉木氏も、国民民主の要求によって政策が実現できたという実績を作りたいため、与党側・玉木氏側ともに接近にはメリットがあるといえる。

ただ、こうした両党の接近には国民民主内から懸念の声も。主に与党寄り路線を警戒するのは、労働組合の支援を受ける、いわゆる労組系の議員だ。これらの議員は、国民民主の連立入りに反対する支持母体、連合の意向を強く意識している。

「労組系議員は『もし連立入りするのならば、連合は国民民主についている労組と、立憲系についている労組に分裂してしまうのでは』とも懸念しています。それだけに、連合の意向に背く連立入りにつながりかねないような与党寄りの姿勢には、敏感なのです」（国民民主関係者）

こうした路線対立が顕在化する可能性があるのが、秋に予定される国民民主の代表選だ。現在の代表任期は今年9月までで、玉木氏の立候補は既定路線だが、ほかに労組系の議員も立候補に意欲をみせているとされる。

「労組系の議員が立候補すれば、同じく労組系議員のほか、国民民主の設立時からのメンバーも応援につくとみられています」（同）

対立候補が出ても、圧倒的な知名度から玉木氏が再選するとの見立てが有力だが、3年前の代表選でも、前原誠司氏を相手に、与党寄り路線の是非が争点となって代表選が行われ、敗れた前原氏は近い議員らとともにのちに離党に至った。代表選の論戦の行方によっては、路線対立が激化し、党内が割れる可能性もはらんでいそうだ。

文/中村まほ 内外タイムス