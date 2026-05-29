◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム―巨人（２９日・エスコンフィールド）

巨人の井上温大投手が日本ハム打線を相手に５回３安打２失点と粘投し、マウンドを降りた。スポーツ報知評論家で球団ＯＢの村田真一氏は「よく２失点で踏ん張った」と評価する一方、勝ち星を積み重ねていくための課題を挙げた。

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井上の調子は良くもなく悪くもなく、という感じやったね。でもこういう状態の時、どう立ち回るかが大事でね。１軍のローテに定着している投手は、調子が良ければ高い確率で勝てるわけやから。制球がイマイチやったり良くない球種ある時にどうまとめるか。それが勝ち星を積み重ねられるか否か、を分けるんよね。

その点でいえば、よく２失点で踏ん張った、と見てええと思うよ。真っすぐに力はあったけどスライダーもそうやしフォークもそう。変化球が思うように制球できていなかった。明らかに疲れが見えた５回も最後は併殺打に仕留めたけど、力を振り絞った感じやったもんね。５回での交代はやむを得ないかな。

期待しているからこそ、あえて注文をつけるよ。こういう状態でもしっかり６回を投げきれる投手になってほしいよな。それができる投手やと思うから。この試合でいえば１点リードの４回にカストロに二塁打された後のレイエス。ここで四球を出したらアカンのよ。逆転の走者を打たれずして出すことになるわけやしね。そもそも無死二塁にされたんやから、同点やむなし。でも同点で必ず止める、というくらいの気持ちでゾーン内に勝負していかんと、球数が増える上に大量失点につながりかねない。まだ成長途上の投手やし、課題を一つ一つクリアしていってほしいね。（スポーツ報知評論家）