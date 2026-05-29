長嶋一茂、“国家資格”取得にスタジオ驚き 慣れない座学やパソコンとも格闘
タレントの長嶋一茂（60）が、29日放送のテレビ朝日系『ザワつく！金曜日 世界の絶景2時間スペシャル』（後6：50）に出演。ドローンの国家資格を取得したことを告白した。
【写真】すごい絶景！長嶋一茂がドローンで撮影した白川湖
放送では、フライトトレーニングはもちろん、慣れない座学やパソコンとも格闘するなど、ドローンの国家資格（無人航空機操縦者技能証明）に合格するまでの道のりを報告し、スタジオの石原良純＆高嶋ちさ子を驚かせた。
そして、長嶋の「絶景を空から撮ってみたい！」という熱い思いを受け、緊急特別企画を放送することが決定。6月19日に『ザワつく！金曜日』×『ザワつく！絶景GP一茂とドローンの会〜初夏に見ておきたい日本の絶景ベスト20〜』合体3時間SPと題してスペシャル番組を放送する。
番組では、絶景に精通する有識者たちが選んだ、初夏に見ておきたい！日本の絶景ベスト20のランキングを発表。その絶景紹介VTRのいくつかに、長嶋がドローンを駆使して撮影した映像が登場する。香川・観音寺市の“天空の鳥居”と言われている絶景スポットや、山形・飯豊町に広がる水没林の幻想的光景、千葉・鋸山の断崖絶壁など、長嶋が各地に赴き、実際に撮影したドローンならではの圧巻映像を届ける。
【写真】すごい絶景！長嶋一茂がドローンで撮影した白川湖
放送では、フライトトレーニングはもちろん、慣れない座学やパソコンとも格闘するなど、ドローンの国家資格（無人航空機操縦者技能証明）に合格するまでの道のりを報告し、スタジオの石原良純＆高嶋ちさ子を驚かせた。
番組では、絶景に精通する有識者たちが選んだ、初夏に見ておきたい！日本の絶景ベスト20のランキングを発表。その絶景紹介VTRのいくつかに、長嶋がドローンを駆使して撮影した映像が登場する。香川・観音寺市の“天空の鳥居”と言われている絶景スポットや、山形・飯豊町に広がる水没林の幻想的光景、千葉・鋸山の断崖絶壁など、長嶋が各地に赴き、実際に撮影したドローンならではの圧巻映像を届ける。