【付録】「PEANUTS × JOURNAL STANDARD ワッペン付きおしゃれトートバッグ」が付いてくる！ 『otona MUSE 2026年7月号』が5月28日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『otona MUSE 2026年7月号』（宝島社）の「PEANUTS × JOURNAL STANDARD ワッペン付きおしゃれトートバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月28日に発売される『otona MUSE 2026年7月号』（税込1860円）。付録として、「PEANUTS × JOURNAL STANDARD ワッペン付きおしゃれトートバッグ」が付いてきます。
スヌーピーとウッドストックの刺繍ワッペンをポイントにしたおでかけトートで、山登りをしているスヌーピーたちのキュートなデザインが目を引きます。服装やシーンを選ばないカラーはユニセックスで使えるので、家族みんなで夏のおでかけの相棒として活躍してくれます。PEANUTSとJOURNAL STANDARDというブランドコラボが実現した、大人も思わず欲しくなるおしゃれな1点です。
しっかりとマチのある大きめのサイズ（約H41.5×W43.5×D14cm）は夏のレジャーシーンにぴったり。キャンプやフェス、水場のレジャーなど荷物が多くなりがちなシーンでも頼りになります。汚れが気になりにくい丈夫なリップストップ生地を使用しているので、屋外でも気兼ねなく使えるのがうれしいポイントです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『otona MUSE 2026年7月号』の「PEANUTS × JOURNAL STANDARD ワッペン付きおしゃれトートバッグ」が見逃せない！
宝島社から5月28日に発売される『otona MUSE 2026年7月号』（税込1860円）。付録として、「PEANUTS × JOURNAL STANDARD ワッペン付きおしゃれトートバッグ」が付いてきます。
山登りスヌーピーの刺繍ワッペンがキュートなおしゃれデザイン
スヌーピーとウッドストックの刺繍ワッペンをポイントにしたおでかけトートで、山登りをしているスヌーピーたちのキュートなデザインが目を引きます。服装やシーンを選ばないカラーはユニセックスで使えるので、家族みんなで夏のおでかけの相棒として活躍してくれます。PEANUTSとJOURNAL STANDARDというブランドコラボが実現した、大人も思わず欲しくなるおしゃれな1点です。
大容量＆リップストップ生地で夏のアウトドアに大活躍
しっかりとマチのある大きめのサイズ（約H41.5×W43.5×D14cm）は夏のレジャーシーンにぴったり。キャンプやフェス、水場のレジャーなど荷物が多くなりがちなシーンでも頼りになります。汚れが気になりにくい丈夫なリップストップ生地を使用しているので、屋外でも気兼ねなく使えるのがうれしいポイントです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)