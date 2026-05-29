ずらりと並んだ「施」の中に、よく似た別の漢字が1文字だけ紛れています。制限時間は1分！ 集中して探してみましょう。果たして時間内に見つけられるでしょうか？

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たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！

ずらりと並んだ「施」の中に、ひとつだけ異なる漢字が隠れています。一見するとすべて同じに見えますが、注意深く見ると違いが見つかるはず。集中して1文字1文字確認しながら、1分以内に見つけられるか挑戦してみてください！

問題：「施」に紛れた別の漢字は？

たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。

ヒント：上半分にあります

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正解：旋

正解は上から2つ目、左から8つ目「旋」でした。

▼解説
「施」は「方」の右に「也」が付く漢字ですが、「旋」は「方」の右に「疋」が付いています。どちらも左側が「方」で見た目がよく似ているため、見分けるのに苦労した方も多いのではないでしょうか。

制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)