大江戸温泉物語“プール付きホテル・宿”まとめ！ 家族向け中四国最大級のリゾートなど紹介
大江戸温泉物語グループは、7月より、“プールのあるホテル・宿”にて、夏季限定のプール営業を順次開始。その中から、夏のレジャーに向けた家族旅行に最適な宿泊施設を紹介している。
【写真】多彩なプールが楽しめる！ 中四国最大級を誇る“レオマウォーターランド”の様子
■ファミリーで1日中遊びつくせる
今回ファミリー向けに提案されるのは、チェックイン前からチェックアウト後まで、移動の負担なく施設内で夏のレジャーが完結する快適な滞在スタイルを満喫できるプール付きの温泉宿。
“TAOYA日光霧降（栃木）”の敷地内にある“日光霧降VIVA！ハワイアン”は、夏季限定でオープンする全天候型の大型屋内温水プールで、南国ムード漂う空間に人気の流れるプールやキッズスライダーが用意されているほか、大人向けにサウナやマッサージバスを設けたバーデゾーンも完備している。
また、中四国最大級を誇る広大なリゾートプール“レオマウォーターランド（香川）”もおすすめ。流れるプールや波のプールに加え、全長60mの巨大なふわふわスライダーといった多彩なエリアが楽しめ、隣接した大江戸温泉物語 ホテルレオマの森に宿泊すれば、移動の手間なくプールで遊べるという。
そのほか、柴山潟を望む美しい景観が魅力の“大江戸温泉物語 ながやま（石川）”や、開放感抜群の屋外プールがある“Premium 白浜彩朝楽（和歌山）”、1年中楽しめる温泉プールを採用した“TAOYA白浜千畳（和歌山）”、地中海リゾートを彷彿とさせる“Premium 西海橋（長崎）”が紹介された。
【写真】多彩なプールが楽しめる！ 中四国最大級を誇る“レオマウォーターランド”の様子
■ファミリーで1日中遊びつくせる
今回ファミリー向けに提案されるのは、チェックイン前からチェックアウト後まで、移動の負担なく施設内で夏のレジャーが完結する快適な滞在スタイルを満喫できるプール付きの温泉宿。
また、中四国最大級を誇る広大なリゾートプール“レオマウォーターランド（香川）”もおすすめ。流れるプールや波のプールに加え、全長60mの巨大なふわふわスライダーといった多彩なエリアが楽しめ、隣接した大江戸温泉物語 ホテルレオマの森に宿泊すれば、移動の手間なくプールで遊べるという。
そのほか、柴山潟を望む美しい景観が魅力の“大江戸温泉物語 ながやま（石川）”や、開放感抜群の屋外プールがある“Premium 白浜彩朝楽（和歌山）”、1年中楽しめる温泉プールを採用した“TAOYA白浜千畳（和歌山）”、地中海リゾートを彷彿とさせる“Premium 西海橋（長崎）”が紹介された。