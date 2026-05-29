鹿児島市はサッカースタジアムの候補地2か所の整備費などを比較した結果について、29日の市議会で報告しました。全体の整備費は県立鴨池庭球場が215億円で、サンロイヤルホテル跡地より78億円低く抑えられることが示されました。

鹿児島市はスタジアムの候補地として、鹿児島港本港区への移転を計画する鹿児島サンロイヤルホテルの跡地と、県立鴨池庭球場を調査し、29日の市議会で結果を報告しました。

（鹿児島市スポーツ課 平良和也・スタジアム担当課長）「費用面、時間軸で（庭球場に）メリットがあった。関係者と県も含めて協議しながら、実際に絞り込んでいく」

庭球場のほうが78億円低く

市の調査によりますと、スタジアムの本体工事費187億円を含む全体の整備費は、庭球場が215億円、ホテル跡地が293億円でした。ホテル跡地は周辺の土地の取得費がかかることなどから、庭球場のほうが78億円低く抑えられるということです。

また、供用開始は早ければ庭球場が2036年、ホテル跡地が2038年で、庭球場のほうがおよそ2年早いとしています。

「オール鹿児島」の枠組みで整備費を確保できるか

（記者）「市議会の委員会へのスタジアム調査報告。お昼を挟んで午後も続けられています」

委員からは県や民間を交え「オール鹿児島」の枠組みで整備費を確保できるかなどさまざまな意見が上がりました。

（鹿児島市議会 入船攻一議員）「議会にも市民にも理解してもらえるような作業から始めて」

（市議会産業観光企業委員会 山下要委員長）「再スタート。議論のようやく足がかりができた。未来の市民にとってどうなのか、議論してもらえたらと思う」

市は今後、市議会での議論も踏まえながら、候補地を絞り込むことにしています。

2つの候補地を比較

鹿児島市の報告資料から、2つの候補地を見ていきます。

まず、敷地面積はサンロイヤルホテル跡地の方がやや広くなっています。

所有者は

▼サンロイヤルホテル跡地は民間。

▼庭球場敷地は鹿児島市。

▼サンロイヤルホテル跡地は既存店舗の移転補償などの対応が必要。

▼庭球場は隣の文化公園への移設が検討されています。

2か所の候補地に整備した場合のイメージ図も示されました。どちらも地上5階建てで、観客席はおよそ1万5600席とされています。

サンロイヤルホテル跡地に整備した場合のイメージ

サンロイヤルホテル跡地のイメージはこちらです。

ホテルや周辺の建物を撤去して、メインスタンドが西側に配置されています。駐車場は必要最小限の146台となっています。

県立鴨池庭球場に整備した場合のイメージ

そして、こちらが県立鴨池庭球場に整備した場合のイメージです。

補助競技場と庭球場の間にある通路を狭めることで配置できるとしています。スタンドの配置と駐車場は、サンロイヤルホテル跡地と同様です。

一方、庭球場敷地に整備する場合は、庭球場を文化公園に移設する必要があります。現在と同じテニスコート16面を確保するためには、川商ホールの駐車場をおよそ60台分減らす必要があります。

あらためて2か所を比較

あらためて2か所を比較すると、サンロイヤルホテル跡地での整備費は293億円前後、庭球場では215億円前後とされ、庭球場の方が78億円程度整備費を抑えられるということです。

加えて供用開始時期については、庭球場の方がおよそ2年早いとされています。

まちの人・市長・知事は…

スタジアムの調査結果が出たことについてまちの人は。

（70代）「ちょっと（費用が）かかりすぎかもしれない。収入ができたとしても成り立つんだろうか」

（70代）「サッカースタジアムができることは大賛成。市と県の連携がうまくいっていない。もうちょっと早くやらないと」

（30代）「それで盛り上がるんだったら将来的に見たらいいのかな」

（20代）「広い土地、かつ市街地から近いとなったら、妥当ないい場所だと思う」

鹿児島市の下鶴市長は、「2か所におけるスタジアムの配置が可能であること、県立鴨池庭球場敷地の方が費用面、時間軸でのメリットがあることなどが確認できた」とコメント。

塩田知事は、「今後、鹿児島市において、市議会での論議を経て、考え方を整理してもらい、その上で県にも説明があるものと考えている」とコメントを発表しました。

オール鹿児島の枠組みが作れるのか。議論はようやく本格化します。

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