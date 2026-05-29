警察の内部情報を漏らしたとして、県警の元生活安全部長が逮捕されて31日で2年です。

今後の公判で、元生活安全部長は当時の本部長が不祥事の隠蔽を図ったことへの公益通報だと主張する方針ですが、県警は29日、改めて隠蔽や公益通報を否定しました。

（県警 岩瀬聡本部長）「職員による非違事案が相次いだ。県民から厳しい批判をもらった。いま我々ができることは再発防止対策をしっかり進めて、県民の県警への信頼回復が図れるよう努力する」

内部情報を北海道の記者に

おととし5月31日、県警は元生活安全部長・本田尚志被告を警察の内部情報を北海道のフリーの記者に漏らした国家公務員法違反の疑いで逮捕しました。

本田被告は記者に情報を送った理由について「当時の野川本部長が不祥事の隠蔽を指示した」とし、県警内部の不正を通報する「公益通報」だったと主張しています。

県警は改めて隠蔽や公益通報を否定

元生活安全部長の逮捕から2年。県警は29日の定例会見で改めて隠蔽や公益通報を否定しました。

（県警 安達裕也警務部長）「公判が行われる予定なので被告人側の主張に逐一コメントすることは差し控える。前本部長の隠蔽や公益通報の主張は、議会や記者会見で繰り返し述べているように、隠蔽の事実はありません。公益通報にもあたらないというのが県警の立場」

2つの大きな争点

（キャスター）

ここからは取材している記者とお伝えします。

県警の元生活安全部長が逮捕されあさって31日で2年、今わかっている刑事裁判の争点を教えてください。

（記者）

弁護側は裁判で本田被告の無罪を主張する方針で、2つの大きな争点をあげています。

1つ目が「本田被告の行為は公益通報か」。2つ目が「県警の捜査が違法ではなかったか」です。

北海道の記者に捜査資料を送ったことについて本田被告は県警内部の不正を通報する「公益通報」だったと主張しています。

枕崎署の盗撮事件の情報漏えいについて起訴内容に含めず

（記者）

本田被告は枕崎警察署員による盗撮事件の捜査を巡って捜査の開始を求めたところ当時の野川本部長が隠蔽しようとしたなどと主張。

しかし、本田被告が記者に送った複数の事案のうち鹿児島地検は枕崎署の盗撮事件の情報漏えいについて起訴内容に含めませんでした。

弁護側はこの盗撮事件を「本田被告の動機形成に重大な意味を持つ」として、証拠の開示を鹿児島地裁に求め、今年3月、地裁は開示を命じる決定を出しました。

決定について弁護側は

この決定について弁護側は次のように述べています。

（本田被告の弁護人）「当初から動機面として野川元本部長の隠蔽があったと主張。まさに（隠蔽が）あったかどうか解明される証拠の開示が命じられた。開示されたことは喜ばしい」

県警側の主張は？

（キャスター）

県警側の主張はどうなのでしょう？

（記者）

野川前本部長は隠蔽疑惑について当時、このように述べています。

（野川明輝・前本部長）「いずれも必要な対応がとられており、私が隠蔽を意図して指示を行ったことは一切ない。この点は、明確に申し上げる」

本田被告の内心面のことで断定はできないが…

（記者）

野川前本部長は「隠蔽」指示について真っ向から否定しています。

本田被告が送った文書には「隠蔽を指示した」人物は「元刑事部長」と記載されていました。

県警は本田被告の動機について「同期だった元刑事部長をおとしめるためだった」とし「公益通報にはあたらない」と説明しています。

ある捜査関係者は「本田被告の内心面のことで断定はできないが、本人よりポストの高い刑事部長を陥れる目的だったのではないか」と話しています。

こうした本田被告の動機が裁判で明らかになるのかも注目されます。

県警の捜査は違法ではなかったか？

（キャスター）

もうひとつの争点、「県警の捜査が違法ではなかったか」これはどういうことでしょうか。

（記者）

県警はおととし4月、別の警察官の情報漏洩をめぐる事件で福岡のウェブメディアに家宅捜索を行いました。そこから本田被告が記者に文書を送っていたことを把握します。

本田被告の弁護側は裁判で「マスメディアへの捜索は報道の自由を侵害する違法な捜査で証拠は成立しない」と主張する方針です。

捜索差し押さえについて県警は

県警は捜索差し押さえについて29日の定例会見で次のように述べました。

（記者）「メディアに強制捜査を行ったことへの疑問の声どう受け止めている」

（県警 岩瀬本部長）「今後公判が控えているのでコメントは差し控えたい」

このように裁判前ということを理由に詳細を語りませんでした。

警察不祥事など専門の弁護士は

警察組織の不祥事などに詳しく、内部告発した警察官への支援を行う団体の代表を務める清水勉弁護士は、「ほかのメディアが強制捜査を受ける可能性を高める前例になりかねない」と話します。

（警察組織の不祥事などが専門 清水勉弁護士）

「鹿児島県警で成功したからどこでもできると鹿児島県警が思うだけではなく、ほかの都道府県警も同じように考える。（メディアは）自分たちも（強制捜査に）さらされるかもしれない問題と考えるべき」

「明らかになったのは、本田被告の問題提起は県民にとって非常に重要なもの。刑事裁判で裁かれるべきだったのかという観点で裁判をみてほしい」

裁判が開かれる見通しは？

（キャスター）

裁判が開かれる見通しは立っているのでしょうか？

（記者）

見通しは今のところ立っていません。

弁護側は3月に鹿児島地裁が開示決定を決めた枕崎署員による盗撮事件の証拠について7月に予定されている公判前整理手続で主張の方針を示す予定です。

「公益通報のあり方」、「メディアへの捜査の是非」という社会的影響の大きい2つの争点に対して司法がどのような判断をするのか注目されます。

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