本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



5/29（金）



EUR/USD

1.1505（20億ユーロ）

1.1550（11億ユーロ）

1.1580（7.61億ユーロ）

1.1600（15億ユーロ）

1.1625（6.76億ユーロ）

1.1650（15億ユーロ）

1.1655（8.73億ユーロ）

1.1700（11億ユーロ）



USD/JPY

158.30（7.00億ドル）

158.50（6.66億ドル）

159.00（5.81億ドル）

160.00（7.62億ドル）

161.00（6.15億ドル）



GBP/USD

1.3480（6.73億ポンド）



ユーロドルは、下値1.1505に20億ユーロの特大設定が控えるなか、現行水準に近い1.1650にも15億ユーロの大規模なピンポイント設定が観測されている。NYカットにかけてのマグネット効果が想定される。その他にも1.1600と1.1700に大規模設定があり、1.16台には中規模設定も点在しているため、1.16台では各行使価格への強い引力が働きやすい。

ドル円は158.50、159.00、160.00などに中規模設定が観測される。

ポンドドルは1.3480に中規模設定が観測される。

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