本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
5/29（金）
EUR/USD
1.1505（20億ユーロ）
1.1550（11億ユーロ）
1.1580（7.61億ユーロ）
1.1600（15億ユーロ）
1.1625（6.76億ユーロ）
1.1650（15億ユーロ）
1.1655（8.73億ユーロ）
1.1700（11億ユーロ）
USD/JPY
158.30（7.00億ドル）
158.50（6.66億ドル）
159.00（5.81億ドル）
160.00（7.62億ドル）
161.00（6.15億ドル）
GBP/USD
1.3480（6.73億ポンド）
ユーロドルは、下値1.1505に20億ユーロの特大設定が控えるなか、現行水準に近い1.1650にも15億ユーロの大規模なピンポイント設定が観測されている。NYカットにかけてのマグネット効果が想定される。その他にも1.1600と1.1700に大規模設定があり、1.16台には中規模設定も点在しているため、1.16台では各行使価格への強い引力が働きやすい。
ドル円は158.50、159.00、160.00などに中規模設定が観測される。
ポンドドルは1.3480に中規模設定が観測される。
5/29（金）
EUR/USD
1.1505（20億ユーロ）
1.1550（11億ユーロ）
1.1580（7.61億ユーロ）
1.1600（15億ユーロ）
1.1625（6.76億ユーロ）
1.1650（15億ユーロ）
1.1655（8.73億ユーロ）
1.1700（11億ユーロ）
USD/JPY
158.30（7.00億ドル）
158.50（6.66億ドル）
159.00（5.81億ドル）
160.00（7.62億ドル）
161.00（6.15億ドル）
GBP/USD
1.3480（6.73億ポンド）
ユーロドルは、下値1.1505に20億ユーロの特大設定が控えるなか、現行水準に近い1.1650にも15億ユーロの大規模なピンポイント設定が観測されている。NYカットにかけてのマグネット効果が想定される。その他にも1.1600と1.1700に大規模設定があり、1.16台には中規模設定も点在しているため、1.16台では各行使価格への強い引力が働きやすい。
ドル円は158.50、159.00、160.00などに中規模設定が観測される。
ポンドドルは1.3480に中規模設定が観測される。