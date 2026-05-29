２８日、山東省高密市金苹果幼稚園で、シャボン玉遊びをする子ども。（高密＝新華社配信／李海濤）

【新華社北京5月29日】6月1日の「国際子どもの日」が近づき、中国各地で多彩なイベントを楽しむ子どもたちの姿が見られた。

２６日、四川省遂寧市船山区の順城街幼稚園で、子どもたちにパフォーマンスを披露するロボット犬。（遂寧＝新華社配信／劉昌松）

２８日、河南省鄭州市の緯一路小学校で、球技を披露するバレーボール部の児童ら。（鄭州＝新華社記者／朱祥）

２８日、湖北省武漢市武昌区の格林美徳幼稚園で縄跳びを披露する子どもたち。（武漢＝新華社配信／趙軍）

２８日、山東省栄成市実験小学校で、竜舞や獅子舞、漁家鑼鼓（同市の伝統的な打楽器）のパフォーマンスなどを披露する児童ら。（栄成＝新華社配信／李信君）

２８日、河南省鄭州市の緯一路小学校で、戯曲を披露する児童。（鄭州＝新華社記者／朱祥）

２７日、四川省遂寧市船山区の燕山小学校で行われたフリーマーケット。（遂寧＝新華社配信／劉昌松）

２８日、山東省臨沂（りんぎ）市沂南県の銅井鎮中心小学校で、警察犬のパフォーマンスを見る児童ら。（臨沂＝新華社配信／王彦氷）

２６日、河南省焦作市博愛県の県直幼稚園でパフォーマンスを披露する子どもたち。（焦作＝新華社配信／程全）

２８日、山東省棗荘（そうそう）市の嶧城（えきじょう）区実験幼稚園で、風船を使ったゲームに参加する保護者と子ども。（棗荘＝新華社配信／孫慧）

２８日、山東省棗荘（そうそう）市市中区の東湖小学校で、縄跳び大会に参加する児童ら。（棗荘＝新華社配信／孫中竽）

２８日、河北省新楽市の新華路小学校で「国際子どもの日」の絵画コンクールに参加した児童。（新楽＝新華社配信／賈敏傑）