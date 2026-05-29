指名手配中の男とみられる人物が映る、新たな防犯カメラの映像を入手しました。

■通報入る約1時間前 歩いている大山容疑者の映像か

新たに入手した、事件現場近くの防犯カメラの映像です。

兵庫県たつの市の住宅で、母親の田中澄恵さんと娘の千尋さんが殺害された事件。撮影されたのは、今月19日の午前9時すぎ。警察への通報が入る、およそ1時間前です。

歩いているのは、大山容疑者とみられます。

服装をよく見ると、黒地に白いラインが入ったズボンをはいているのがわかります。

そのおよそ30分後。再び似た人物が同じ場所に戻ってきますが、その服装は上の服の色が変わっているのが見て取れます。

■事件現場から約2キロ離れた橋の周辺に数日間滞在か

娘の千尋さんに対する殺人の疑いで全国に指名手配されている、住所・職業不詳、大山賢二容疑者。

事件が発覚した翌日の今月20日には、事件現場から南へおよそ2キロ離れた揖保川にかかる橋の下で目撃されていました。

そのときの特徴は、黒い椅子に座り、白いタオルを首に巻いたまま。黒縁の眼鏡、口もとには白いマスクをつけているのが見て取れますが、上着は、先ほどの防犯カメラ映像から、さらに変化しているのがわかります。

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現場には、いまも特徴のよく似た黒い椅子が残されています。

捜査関係者への取材で、この橋の周辺に大山容疑者が数日間にわたり滞在していた可能性があることが新たにわかりました。

■「水たまりのあたりを…」容疑者と似た人物を目撃

この画像が撮影された3日前の17日に、似た服装をした人物を目撃したという地元の人は…。

大山容疑者と似た人物を目撃した人

「17日の午後4時ごろ、水たまりのあたりを下向いてうろうろ。なんか探し物をしているかなという感じ。下ばかり見て。黒いジャージに白の2本線、首にタオルをしていた。帽子をかぶっていた。マスクもしていた、白いマスクも。まさしくそれやわって。（Q：この辺りは普段人は入ってくる？）入ってこない」

兵庫県たつの市の住宅で親子2人が殺害されたとみられるのは、今月13日ごろ。

翌日の14日には、事件現場の最寄り駅であるJR播磨新宮駅の前で、17日には、再び現場近くで大山容疑者とみられる人物が確認されています。

警察は、引き続き情報提供を呼びかけ、行方を追っています。