ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 災害の記憶と教訓を風化させない「雲仙・普賢岳大火砕流被害」未来へ… 災害の記憶と教訓を風化させない「雲仙・普賢岳大火砕流被害」未来へと受け継ぐ取り組み《長崎》 災害の記憶と教訓を風化させない「雲仙・普賢岳大火砕流被害」未来へと受け継ぐ取り組み《長崎》 2026年5月29日 20時25分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 43人の犠牲者が出た雲仙・普賢岳の大火砕流から今年で35年が経ちます。 災害の記憶を風化させないための保存活動を取材しました。 ※詳しくは動画をご覧ください リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 正式運用開始「新防災気象情報」発表情報をもとに “取るべき行動” は？気象台予報官に聞く《長崎》 【天気】長崎市で季節先取りの暑さ「87歳男性が熱中症で死亡」30日も平年を上回る暑さ《長崎》 魅力発信と消費拡大目指す「県産農作物の即売会」九州最大の生産量“スイートコーン”も販売《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 工場, 神事, 介護タクシー, 老人ホーム, 埼玉, 京王線, 徳島, 生花, 訪問介護, 大学