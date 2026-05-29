　本日の日経平均株価は、米株高を受けAI・半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比1636円高の6万6329円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は45社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、半導体装置用とＡＩデータセンター水冷用で強力な追い風が吹いたキッツ <6498> [東証Ｐ]、ＭＬＣＣ爆需で世界断トツの競争力に投資資金が向かった村田製作所 <6981> [東証Ｐ]など。そのほか、レスター <3156> [東証Ｐ]、太陽誘電 <6976> [東証Ｐ]の2社は6日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<2805> エスビー　　　東Ｓ　食料品
<2938> オカムラ食品　東Ｓ　食料品
<3156> レスター　　　東Ｐ　卸売業
<3445> ＲＳテクノ　　東Ｐ　金属製品
<3687> Ｆスターズ　　東Ｐ　情報・通信業
<3905> データセク　　東Ｇ　情報・通信業
<4047> 関電化　　　　東Ｐ　化学
<4062> イビデン　　　東Ｐ　電気機器
<4063> 信越化　　　　東Ｐ　化学
<4182> 菱ガス化　　　東Ｐ　化学

<4390> アイピーエス　東Ｐ　情報・通信業
<5186> ニッタ　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5332> ＴＯＴＯ　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5384> フジミインコ　東Ｐ　ガラス土石製品
<5992> 中発条　　　　東Ｓ　金属製品
<6013> タクマ　　　　東Ｐ　機械
<6237> イワキポンプ　東Ｐ　機械
<6327> 北川精機　　　東Ｓ　機械
<6448> ブラザー　　　東Ｐ　電気機器

<6479> ミネベア　　　東Ｐ　電気機器
<6480> トムソン　　　東Ｐ　機械
<6498> キッツ　　　　東Ｐ　機械
<6525> コクサイエレ　東Ｐ　電気機器
<6597> ＨＰＣシス　　東Ｇ　電気機器
<6752> パナＨＤ　　　東Ｐ　電気機器
<6762> ＴＤＫ　　　　東Ｐ　電気機器
<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<6806> ヒロセ電　　　東Ｐ　電気機器
<6845> アズビル　　　東Ｐ　電気機器

<6971> 京セラ　　　　東Ｐ　電気機器
<6976> 太陽誘電　　　東Ｐ　電気機器
<6981> 村田製　　　　東Ｐ　電気機器
<6996> ニチコン　　　東Ｐ　電気機器
<7220> 武蔵精密　　　東Ｐ　輸送用機器
<7278> エクセディ　　東Ｐ　輸送用機器
<7637> 白銅　　　　　東Ｐ　卸売業
<7678> あさくま　　　東Ｓ　小売業
<7685> バイセル　　　東Ｇ　卸売業
<7762> シチズン　　　東Ｐ　精密機器

<7995> バルカー　　　東Ｐ　化学
<8154> 加賀電子　　　東Ｐ　卸売業
<8282> ケーズＨＤ　　東Ｐ　小売業
<9678> カナモト　　　東Ｐ　サービス業
<9983> ファストリ　　東Ｐ　小売業

株探ニュース