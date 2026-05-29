本日の【上場来高値更新】 キッツ、村田製など45銘柄
本日の日経平均株価は、米株高を受けAI・半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比1636円高の6万6329円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は45社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、半導体装置用とＡＩデータセンター水冷用で強力な追い風が吹いたキッツ <6498> [東証Ｐ]、ＭＬＣＣ爆需で世界断トツの競争力に投資資金が向かった村田製作所 <6981> [東証Ｐ]など。そのほか、レスター <3156> [東証Ｐ]、太陽誘電 <6976> [東証Ｐ]の2社は6日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<2805> エスビー 東Ｓ 食料品
<2938> オカムラ食品 東Ｓ 食料品
<3156> レスター 東Ｐ 卸売業
<3445> ＲＳテクノ 東Ｐ 金属製品
<3687> Ｆスターズ 東Ｐ 情報・通信業
<3905> データセク 東Ｇ 情報・通信業
<4047> 関電化 東Ｐ 化学
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4063> 信越化 東Ｐ 化学
<4182> 菱ガス化 東Ｐ 化学
<4390> アイピーエス 東Ｐ 情報・通信業
<5186> ニッタ 東Ｐ ゴム製品
<5332> ＴＯＴＯ 東Ｐ ガラス土石製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5384> フジミインコ 東Ｐ ガラス土石製品
<5992> 中発条 東Ｓ 金属製品
<6013> タクマ 東Ｐ 機械
<6237> イワキポンプ 東Ｐ 機械
<6327> 北川精機 東Ｓ 機械
<6448> ブラザー 東Ｐ 電気機器
<6479> ミネベア 東Ｐ 電気機器
<6480> トムソン 東Ｐ 機械
<6498> キッツ 東Ｐ 機械
<6525> コクサイエレ 東Ｐ 電気機器
<6597> ＨＰＣシス 東Ｇ 電気機器
<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<6806> ヒロセ電 東Ｐ 電気機器
<6845> アズビル 東Ｐ 電気機器
<6971> 京セラ 東Ｐ 電気機器
<6976> 太陽誘電 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<6996> ニチコン 東Ｐ 電気機器
<7220> 武蔵精密 東Ｐ 輸送用機器
<7278> エクセディ 東Ｐ 輸送用機器
<7637> 白銅 東Ｐ 卸売業
<7678> あさくま 東Ｓ 小売業
<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7995> バルカー 東Ｐ 化学
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業
<9678> カナモト 東Ｐ サービス業
<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、半導体装置用とＡＩデータセンター水冷用で強力な追い風が吹いたキッツ <6498> [東証Ｐ]、ＭＬＣＣ爆需で世界断トツの競争力に投資資金が向かった村田製作所 <6981> [東証Ｐ]など。そのほか、レスター <3156> [東証Ｐ]、太陽誘電 <6976> [東証Ｐ]の2社は6日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<2805> エスビー 東Ｓ 食料品
<2938> オカムラ食品 東Ｓ 食料品
<3156> レスター 東Ｐ 卸売業
<3445> ＲＳテクノ 東Ｐ 金属製品
<3687> Ｆスターズ 東Ｐ 情報・通信業
<3905> データセク 東Ｇ 情報・通信業
<4047> 関電化 東Ｐ 化学
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4063> 信越化 東Ｐ 化学
<4182> 菱ガス化 東Ｐ 化学
<4390> アイピーエス 東Ｐ 情報・通信業
<5186> ニッタ 東Ｐ ゴム製品
<5332> ＴＯＴＯ 東Ｐ ガラス土石製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5384> フジミインコ 東Ｐ ガラス土石製品
<5992> 中発条 東Ｓ 金属製品
<6013> タクマ 東Ｐ 機械
<6237> イワキポンプ 東Ｐ 機械
<6327> 北川精機 東Ｓ 機械
<6448> ブラザー 東Ｐ 電気機器
<6479> ミネベア 東Ｐ 電気機器
<6480> トムソン 東Ｐ 機械
<6498> キッツ 東Ｐ 機械
<6525> コクサイエレ 東Ｐ 電気機器
<6597> ＨＰＣシス 東Ｇ 電気機器
<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<6806> ヒロセ電 東Ｐ 電気機器
<6845> アズビル 東Ｐ 電気機器
<6971> 京セラ 東Ｐ 電気機器
<6976> 太陽誘電 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<6996> ニチコン 東Ｐ 電気機器
<7220> 武蔵精密 東Ｐ 輸送用機器
<7278> エクセディ 東Ｐ 輸送用機器
<7637> 白銅 東Ｐ 卸売業
<7678> あさくま 東Ｓ 小売業
<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7995> バルカー 東Ｐ 化学
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業
<9678> カナモト 東Ｐ サービス業
<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業
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