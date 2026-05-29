北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている女の裁判は被告人質問が行われ、女は女子高校生の態度に「イライラしていた」と述べました。



（内田被告）「本当の目的って何だろうと、色々考えて不安でした」



午後から始まった内田梨瑚被告の被告人質問。



初めて自身の言葉で事件について言及し始めました。



殺人などの罪に問われている内田被告は２０２４年４月、旭川市の神居大橋で留萌市に住む女子高校生を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」と言うなどして川に落とし、殺害したとされています。





争点のひとつとなっているのが「殺人の実行行為があったかどうか」で、内田被告は殺人などの罪を否認しています。しかし、５月２７日の裁判で出廷した共犯の小西優花受刑者はー（小西受刑者）「梨瑚さんが肩甲骨のあたりを両手で押しました。（高校生の）姿が一瞬で消えました」内田被告の調書は「全部でたらめ」で、「殺意はあったと思う」などと証言していました。２９日の裁判で内田被告は、女子高校生のＳＮＳに写真が無断引用されたことなどについて、弁護側からの質問に答えました。当時、女子高校生から電話がきたということです。（内田被告）「（女子高校生が）すみませんと謝るばかりで、理由は聞き出せませんでした。親に話をさせてほしいと何度も言い、女子高校生が断っていた。何度目かで、お金を払うので、許してほしいと言ってきました」女子高校生と会う前の心境について内田被告はー（内田被告）「女子高校生の態度にイライラしていた」事件の真相について話し始めた内田被告。少しずつ事件の状況が明らかになっています。※ＳＴＶでは今回の裁判の「特定少年」について、事件の重大さや社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。