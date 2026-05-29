29日、正式に運用が始まった気象庁の新たな防災気象情報についてです。

今回、ポイントとなるのは「大雨」「川の氾濫」「土砂災害」「高潮」、この4つの災害について、5段階の警戒レベルと「警報」などの名称が組み合わせて発表されるということです。

新たに作られたのが、紫色の部分『レベル4危険警報』ですがこれは自治体が「避難指示」を出す目安です。

発表される情報をもとに、私たちはどのように行動すればよいのか気象台の予報官に聞きました。

（長崎地方気象台 長屋 保幸 統括予報官）

「レベルに対応するような形で発表されるので、住民の方々は直感的に判断できるところが一番のメリット」

長崎地方気象台の長屋 保幸 統括予報官は、警戒レベルの数字を行動の目安にしてほしいといいます。

発表のタイミングにも変更があります。

（長崎地方気象台 長屋 保幸 統括予報官）

「警報が発表される回数、頻度は少なくなるが、これまで以上に警報の重要性が高まってくる。レベル3の土砂災害警報が発表された場合には、レベル4の土砂災害危険警報が見込まれているといった状況で発表される」

土砂災害と台風などで起こる高潮の情報については、避難指示の目安となる「レベル4」の発表が見込まれる場合に「レベル3」を発表する運用に。

これにより、避難が必要だと判断される場合にのみ警報が発表されることになり、『レベル3が発表された時点で災害に直結する状況が予想される』ということになります。

さらに、去年、県内でも発生し土砂崩れや浸水被害が出た「線状降水帯」は、これまで発表されていた「半日前」の予測に新たに3時間ほど前に発表される『直前予測』が加わります。

（長崎地方気象台 長屋 保幸 統括予報官）

「レベルに直結する情報ではないが、線状降水帯が発生して同じところで雨が降り続けているので、危険度が高まっている状況。線状降水帯予測マップなどを確認してもらって、避難できるような体制をとってもらう必要がある」

ただ、半日前予測が出た時点で土砂災害など警戒レベル4相当の状況となることが見込まれるため、提供される情報をもとに『早めの準備』が大切だといいます。

（長崎地方気象台 長屋 保幸 統括予報官）

「西の端というのもあって、現象が発生するのが一番最初。なかなか予測が難しい。そういった観点からも、逃げられる体制をとっておくことは重要」

改めて、防災気象情報が発表された場合の行動について確認します。

「大雨」「川の氾濫」「土砂災害」「高潮」の情報に組み合わせられている警戒レベルですが、とるべき行動がこちらです。

黒の「レベル5」は災害がすでに発生していたり、切迫していたりする最も危険度の高い情報ですが、この段階での避難所への移動はかえって危険な場合もあるので、2階以上の少しでも高い部屋に避難するなど、『命を守る行動』を取る必要があります。

「レベル4」は、対象地域住民のうち危険な場所にいる人は『全員速やかに避難』することが求められます。

もし自治体から避難指示が出ていなくても、崖や川の近くなど危険な場所からは離れた方がいいとされています。

「レベル3」は、『高齢者など避難に時間を要する人は早めに避難』をしたり、それ以外の人も『避難の準備』をしてほしいという段階です。

「レベル4」までに避難を終えることが重要なんですね。

VTRで紹介していた「線状降水帯」についての情報はどこで確認できるんでしょうか。

気象台のホームページから見ることができます。

防災情報のページからこのマップを表示できます。

現在は予測が出ていないので地図のみが映っているんですが、

線状降水帯が予測されるとこのように表示されます。

赤い部分が「今後3時間以内に、線状降水帯による大雨の可能性がある範囲」ということになります。

状況によってさまざまな情報が提供されるので逃げ遅れることがないよう、レベルの数字と行動、そして情報の入手の仕方を覚えておくことが大事ですね。

気象台の長屋 統括予報官は、長崎は日本の西の端であることから線状降水帯などの現象が発生するのが最初ということも多く、予測も難しいと話しています。

発表される情報のレベルに合わせ早めに避難の準備をすることを大切にしたいですね。