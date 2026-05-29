女性レーシングドライバーで争われる「KYOJO CUP」の今季第1戦で優勝するなど、注目の19歳ドライバー・富下李央菜が、国内最高峰レース「スーパーフォーミュラ」第5戦の生中継にゲスト出演。

【映像】ガチすぎる愛車＆オフショット（別カットあり）

番組内のトークコーナー「ピット裏トーク」にて、自身のガチすぎる愛車や自身のInstagramに掲載しているオフショットを披露。現役レーサーも驚くほどの「車愛」と可愛らしい素顔を見せつけ話題を呼んでいる。

現在、富下が乗っているのはブルーの初代86（ZN6型）だ。2日間にわたりゲスト解説を務めた富下は、実況の菱沼洲斗アナウンサーから普段乗っている車について聞かれると「86です」と笑顔で答えた。お気に入りのポイントとして「本当に面白い車で、乗ってて動きが軽やかですし、屋根も低いし、マニュアル（MT）なのでずっと乗ってて楽しいです」と、その魅力を熱弁した。

1台目の愛車を“犠牲”にしたエピソードも披露

実はこれが2台目の愛車だという富下。かつてはレースのHパターンシフトの練習用として、運転免許を取得する前に「マツダ・デミオ」を購入した。16歳で競争デビューを飾る際、練習を重ねていたが、「私に痛めつけられてクラッチが滑っちゃって、走らなくなっちゃった」と、1台目を“犠牲”にしたという驚きのエピソードを明かした。

また、番組では富下の公式Instagramに投稿されている私服姿のオフショットや、こだわりの写真も紹介。エスカレーターの上の段から連写で撮影されたという“盛れる”写真のほか、黒髪のパーカー姿や菜の花畑でのオフショットが画面に映し出された。

視聴者からはコメント欄で「かっこいい、イニDの真子みたい」「こんな娘がデミオ犠牲にするギャップ萌え」「盛らなくてもかわいい」「黒髪ええやん」などの反響が寄せられた。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2026』／(C)JRP）