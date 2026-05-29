30分で全く違う服装に…大山賢二容疑者（42）の新映像　現場周辺を行き来する姿　290件超の“情報提供”　兵庫・たつの母娘殺害

兵庫県たつの市で母娘2人が殺害された事件で、指名手配されている男の足取りが徐々に明らかになってきた。事件発覚当日や、その数日前の行動を捉えた複数の防犯カメラ映像も新たに確認され、逃走の経緯に注目が集まっている。警察には、これまでに290件以上の情報が寄せられ、行方を追っている。

現場近くで姿が…容疑者とみられる人物の新映像

兵庫・たつの市で母と娘が殺害された事件で、指名手配されている大山賢二容疑者（42）。

FNNが新たに入手したのは、大山容疑者とみられる人物が事件が発覚した日に現場近くを歩く映像だ。

事件が明らかになったのは5月19日午前10時半ごろ、自宅で倒れていた田中澄惠さん（74）と娘の千尋さん（52）を警察官が発見した。

FNNが入手したのは、この日の午前中に現場近くの防犯カメラが捉えた映像だ。

黒い帽子をかぶった人物が歩いている。

約30分後、似た背格好の人物が同じ場所に現れるが、黒いかばんではなく、白い袋を持ち上着の色も変わっていた。

田中さん親子が死亡したとみられるのは、5月13日ごろ。

その翌日、現場からほど近いJR播磨新宮駅近くの防犯カメラに、大山容疑者とみられる人物が映っていた。

また5月16日の午後10時半ごろには、現場から約30km離れた兵庫・高砂市内で警察官から職務質問を受けたことが分かっている。

その現場近くの防犯カメラが捉えていたのは、職務質問が行われる3時間ほど前の午後7時40分ごろ、白いシャツに黒い帽子をかぶった大山容疑者とみられる人物が歩いていた姿だ。

別角度のカメラでは同じ服装の人物が路上に立ち止まり、何度も辺りを見回している。

ここから約3時間後に画面左からパトカーが現れ、交差点内に止まった。

そして数秒後には、警察官が画面右に走っていった。

警察官が駆け寄った先に向かってみると…。

広瀬修一キャスター：

警察官とパトカーが向かった先はこちらです。この先は、住宅街ですね。

この辺りの路上で寝ていた大山容疑者に警察官が声をかけたとみられています。

職務質問された大山容疑者は「人を殺した」などと話したという。

情報290件以上 広範囲で行方追う

警察の捜査は、29日も広い範囲で行われている。

記者リポート：

機動隊員を投入して山の中の捜索が進んでいます。山登りのための装備も持っています。

記者リポート：

捜査員2人が兵庫・たつの市の北側にある宍粟市の川沿いを歩き、茂みなどに人がいないかを確認しています。

警察には、これまでに290件以上の情報が寄せられていて、引き続き大山容疑者の行方を追っている。

（「イット！」5月29日放送より）