5月18日放送の『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の企画で、「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」と聞かれ、鈴木紗理奈の名をあげたタレント・あのの騒動が尾を引いている。

「番組内でのあのさんの発言を受けて、鈴木紗理奈さんは20日にInstagramのストーリーズで《そういうのってほんまに信頼関係がある相手とのプロレスの時やと私は思う。普通にいじめやん》《普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん》などと猛批判。

23日には番組公式サイトが謝罪コメントを発表しましたが、あのさんは自身のXでスタッフとの信頼関係が築けないことが多々あったとして、《もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います》と一方的に降板を宣言しました。

こうした流れを受けて、26日におこなわれたテレビ朝日の定例記者会見では、西新社長が番組の演出について謝罪するなど、事態が収束する気配は見えませんでした」（スポーツ紙記者）

一連の騒動について、あのをよく知るお笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太は、27日放送の『水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論』（TBSラジオ）で、この件に言及。独自の見解を披露して話題となっていた。

「あのさんがアイドルグループ『ゆるめるモ！』に所属していた頃から共演してきた山里さんは、『スタッフさんが求めているものをやるってことに関してのスピードとサービス精神、才能としてそれがすごかったのよ』と当時からの才能を高く評価。

あのさんは番組を成立させるための正解もNGも瞬時にわかるとして、『嫌いな人を言うって振りが来たときに、スカしてしまったりするとすべてを壊してしまう。この後にまだ続く何を壊してしまうって、あの子は肌感でわかる人だから、それは（正直に）言うよね』と説明。

収録時の対応は仕方ないものだったが、ピー音の処理がなかったことから『今回は行き違いで、いちばん嫌な形でテレビ（放送）になってしまった』と、あのさんをかばいました」（同）

一方で、山里は鈴木紗理奈のバラエティ番組への対応力の高さも語りつつ、事前に鈴木サイドに話を通しておけば結果は全然違ったはずと指摘。「昔はね、けっこうそこらへんの細かいところ（根回し）はあったんだよね、ちゃんと。でも、いまはやっぱりそこらへんがなくて。それで、番組がどうなるか、みたいな話になってて」と語った。

山里の発言に対して、X上では

《不毛な議論であのちゃんのフォローする山里さんさすがだったな》

と賞賛する声もあるが、

《空気読めるんなら言っていい名前は師匠の山里亮太だろ 長年積み重ねてきたネタならね そこで全く違う名前出したんだからネタじゃないんだよ 擁護する必要もねぇ》

と、反対意見もあがっている。

「あのさんと山里さんは、あのさんがまだバラエティ番組に不慣れだった2017年から2021年まで、テレビ東京系のバラエティ番組『ほぼほぼ』『新shock感』で共演しており、山里さんは日頃からたびたび『あのちゃんを育てたのは俺』と、ネタ的にあのちゃんの “師匠” を自称しています。

そんな山里さん自身も『嫌いな人を言ってブチ切れられる界隈のハシリ』を自認しており、かつて大炎上した経験を持つだけに、今回の件をとても他人事とは思えなかったのでしょう」

師匠ならではのフォローを見せた山里だったが、テレビ朝日は28日、6月15日放送回をもって『あのちゃんねる』の終了を発表。山里の思いも虚しく、最悪の結末となってしまった。