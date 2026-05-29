暑くなる前に【シャトレーゼ】へダーーーッシュ！！ 冷凍庫を埋め尽くしたい♡「新作アイス」

お手頃価格で本格スイーツが楽しめる【シャトレーゼ】。洋菓子から和菓子まで幅広くそろう中、今回は暑い日に食べたくなる「新作アイス」に注目しました。まとめ買いしたくなる人気シリーズの新フレーバーから、ちょっと贅沢な気分を味わえそうなご褒美アイスまでラインナップ。気分に合わせて、お気に入りを選んでみて！

手が止まらなくなる！？ ひと口サイズの個包装アイス

ブラッククッキー入りのスイートチョコで、ミントアイスクリームをコーティングした「デザートショコラボール チョコミント」。個包装入りのひと口サイズで食べやすく、家族や仲間とシェアして食べるおやつにもおすすめです。20個入りで、価格は\399（税込）。季節限定発売なので、気になったら即買い推奨です。

人気シリーズから登場した爽快感抜群のフレーバー

「ドライミントの鼻を抜ける清涼感がかなり強めで爽快感抜群」と、@iceke361さんが紹介するのは「チョコバッキー ドライミント」。公式サイトが「シリーズ累計5億本」と紹介している、「チョコバッキー」シリーズの季節限定品です。アイスバーの中に折り重なったスイートチョコの食感により、食べ応えもバッチリ。フランス産のミントリキュールを使用しているそうなので、本格的なミントの風味が感じられるはず。1本\81（税込）、6本入り\399（税込）。

ほろ苦いエスプレッソをアイスで楽しむ

バニラアイスクリームやジェラートに、エスプレッソをかけて食べるイタリア発祥のデザート、「アフォガート」からインスパイアされた「チョコバッキー・ザ・プレミアム アフォガート」。アイスバーに折り入れられたチョコは、コロンビア産エスプレッソコーヒーパウダーとコーヒー豆を微粉砕したパウダー入り。アイスにも北海道産生クリームが使用され、シャトレーゼのこだわりがうかがえます。@iceke361さんによると、「ほろ苦く大人なチョコバッキー！」なのだそう。価格は、1本\113（税込）、6本入り\626（税込）。

メロンの風味◎ ご褒美スイーツに選びたいカップアイス

「コク深いアイスとシャリッとした氷のコントラストが絶妙」と、@iceke361さんが感想を投稿しているのは、カップアイスの「淡雪メロン」。北海道産メロンピューレを使用した赤肉メロンアイスに、微細氷を混ぜ込むことで、シャリッとした独特の食感に仕上げているよう。ミルク系アイスとはひと味違う、すっきりとした後味とひんやり感が楽しめそう。価格は、1個\135（税込）、4個入り\518（税込）。

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※こちらの記事では@iceke361様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N