部屋ゴチャゴチャ →【100均で簡単アレンジ】早く知りたかった！ 超便利な『ワイヤーバスケット活用』

帰宅後のバッグや羽織りもの、ちょっと置いておくつもりが、気づくと床やソファに置きっぱなしになっていませんか？ 今回は、100均で見つけたワイヤーバスケットをそのまま使わず、キャスター付きの収納ワゴンにアレンジ。実際に作って、使い勝手や気になったポイントをチェックしてみました。

用意するのはワッツで見つけた3アイテムだけ

今回使うのは、100円ショップ【Watts（ワッツ）】で見つけた「ワイヤーバスケット ブラック」\550（税込）。幅約37cm、奥行約26cm、高さ約18cmで、ほどよく深さのある大きめタイプを3個使用しました。あわせて「DIYロック付きキャスター40mm 2個入り」\110（税込）を2セット、「耐熱・耐候性結束バンド」も用意。

100均ショップのアイテムを組み合わせて、“動かせる収納”にアレンジしていきます！

工具なしで完成！ 5分ほどで作れる簡単ワゴン

作り方は、下段にするワイヤーバスケットの裏側に、キャスターを結束バンドで固定するだけ。余った部分をカットしたら、上段のバスケットを重ねて完成です。工具を使わないので、想像以上に簡単に作れました。キャスターはなるべく四隅のバランスを見ながら固定するのがポイント。動かしたときも安定させやすくなります。作業自体はシンプルで、5分ほどで仕上がりました。

見た目もすっきり、玄関の“ちょい置き”スペースに

まずは、玄関まわりで使い勝手をチェック。帰宅後につい床へ置いてしまいがちなバッグや羽織りもの、日傘などを収納してみました。置き場所が決まっていないと、少しのつもりでも床まわりを占領してしまうことも。キャスター付きワゴンを置いておけば、あとで片付けるものの一時置き場に。床に直接置かずに済むだけで、見た目もすっきり整いました。

ランドリーやクローゼットでも活躍

玄関以外でも、使い道はいろいろありそう。ランドリーまわりでは、洗濯前の服を一時的に入れたり、洗濯後の衣類を家族ごとに分けておいたりするのにも便利。重ねているだけなので、カゴを分けて必要な場所へ移動しやすいのも助かります。 クローゼットでは、下の余ったスペースを活用して、バッグや小物をまとめる収納としても使えそうです。

実際に作って気づいたポイントは？

簡単な作りですが、結束バンドの裏表には注意が必要です。反対向きに差し込むとしっかり固定できないため、作業前に1度軽く通して、止まる向きか確認しておくと安心。また、重さのあるものを入れたい場合は、大きめでロック付きのキャスターを選ぶと、動かしやすさと安定感の両方を得やすいと感じました。

そのままでも使えるワイヤーバスケットですが、ちょっとしたアレンジで使い道がぐっと広がります。サイズやカラーを選びながら、暮らしに合う“ちょい足し収納”として取り入れてみてはいかがでしょうか。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F