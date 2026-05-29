◇プロ野球 交流戦 日本ハム-巨人（29日、エスコンフィールドHOKKAIDO）

巨人の井上温大投手が29日、日本ハムとの交流戦に先発登板。5回2失点で降板しました。

巨人は初回、先頭の泉口友汰選手がフォアボールで出塁すると吉川尚輝選手がヒット、さらに丸佳浩選手のタイムリーで先制に成功します。その後1アウト1塁2塁でこの日「5番・DH」に入った大城卓三選手にもタイムリーが生まれ、初回に2点を獲得しました。

援護を受けた井上投手は初回は3者凡退としますが、2回に万波中正選手に2ベースヒットを許すと、続く野村佑希選手にタイムリーで1点を返されます。

4回はこの日初めて先頭打者の出塁を許すなど1アウト1塁3塁のピンチを背負うと、犠牲フライで同点に追いつかれました。

それでも直後、5回の攻撃でダルベック選手がタイムリーを放ち勝ち越し。援護に応えたい井上投手はその裏、フォアボールとデッドボールで1アウト1塁2塁のピンチを迎えますが、後続をダブルプレーに抑え無失点で切り抜けました。

井上投手はこの日5回86球、被安打3、2失点の内容。今季4勝目の権利を持って降板しました。