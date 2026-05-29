フォロワー380万人を誇る人気TikTokerでインフルエンサーのなな茶が29日、自身のインスタグラムを更新。第1子女児を出産したことを発表した。

「【出産のご報告】この度、第一子となる女の子を出産いたしました」と第1子女児出産を報告。「分娩時間は16時間、3674gの大きくて立派な赤ちゃんです。お産は決して簡単なものではなく、出血多量で一時はハラハラする大変な局面もありましたが、医療スタッフの皆さんのおかげで、現在は母子ともに無事に過ごしております」と大変だったお産を明かした。

「16時間に及ぶ闘いの末、初めて我が子を抱っこした瞬間、それまでの怖さも痛みも一瞬で吹き飛ぶほどの愛おしさが込み上げてきました。ついに私も「お母さん」になったんだな、と涙が止まりませんでした。命がけで生まれてきてくれて、私をお母さんにしてくれて、本当にありがとう」と娘に感謝。

「なかなかSNSが更新できず心配してくださった皆さま、そしてこれまで温かく見守り応援してくださった皆さま、本当に本当にありがとうございました」と伝え、「これからは新米ママとして、我が子と共に一歩ずつ歩んでいきたいと思います。マイペースに頑張りますっ」と意気込みをつづった。

なな茶はグラビアアイドルとしても活動しており、21年にはヤングジャンプ「サキドルエース」11代目グランプリを受賞。今年2月に結婚と第1子妊娠を発表していた。