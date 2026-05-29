犬のリードは持ち方を間違えると事故やケガの原因に

「ちゃんとリードを持っていたはずなのに、散歩中にヒヤッとする出来事があった」という経験はありませんか。犬との散歩は楽しく貴重な時間です。しかし、リードの持ち方によっては、安全性が大きく左右されることも…。

特に、引っ張る力が強い犬や、突然走り出すことがある犬の場合、間違った持ち方をしていると、以下のようなトラブルを招く危険があります。

犬の道路への飛び出しや事故 飼い主の転倒事故 犬の首や関節への過度な負担 リードから抜けてしまい脱走するリスク

上記のように、思わぬトラブルにつながることも考えられます。

最も恐ろしいのは、知識なく「よかれ」と思ってやっている持ち方が危険であるケースも多いということです。

この記事では、犬に絶対NGなリードの持ち方や正しい持ち方、使い方を、リードの扱いに悩んでいる方に向けてわかりやすく解説します。

犬に絶対NGな『リードの持ち方』５選

散歩中に、多くの飼い主がやりがちな間違ったリードの持ち方を紹介します。普段、自分がリードをどんな持ち方をしているのか思い返し、当てはまっていないか確認しましょう。

1.指に引っ掛けているだけ

リードを指先に引っ掛けてつまむように持っていませんか。「うちの子はおとなしいから」「良い子だから」と思っていても、犬は小さな刺激で突発的な動きをとる動物です。

すると、普段はおとなしい犬でも思わぬ力を発揮し、道路に飛び出したり、指からリードがスポッと抜けてしまうこともあります。

2.手首にぐるぐる巻きつける

リードが手から抜けないように、と「よかれ」と思って手首にぐるぐる巻き付けて持っている人を見かけます。しかし、この持ち方は、飼い主側に危険が及ぶことが懸念されるので見直してください。

もしもこの状態で、犬に強く引っ張られてしまうと、手首を痛めたり転倒したり、そのまま引きずられてしまう恐れもあります。特に大型犬や力の強い犬は危険度が増すので気をつけましょう。

3.リードを長く垂らして持つ

「愛犬には散歩を自由に楽しんでほしい」そんな思いから、リードを長く垂らした状態で散歩させている人がいますが、これでは犬の動きをコントロールできません。

突然、飛び出す犬や拾い食いしようとする犬を止められず、思わぬトラブルにつながる危険があります。他にも、走ってきた自転車に絡まるといった事故も報告されているので、愛犬が飼い主の近くを歩けるように程よい長さに調節しましょう。

4.両手に物を持った状態で手首に引っ掛ける

犬のお散歩時、荷物を複数持っていると、両手が塞がってしまう人もいるかもしれません。しかし、両手に物を持ち、手が塞がった状態で、リードを手首に引っ掛けているだけ……といった持ち方は非常に危険です。

愛犬が走り出した瞬間に、手首からリードが抜けて脱走や事故を招く恐れもありますし、飼い主が転倒する危険もあります。咄嗟の対応が遅れやすい持ち方なので、きちんと両手でリードを握るように持ってください。

5.輪っか部分だけを持つ

片手でリードの輪っか部分だけを持ち散歩させている人は少なくありません。

しかし、握っている部分が輪っか部分だけでは、犬の強い突発的な動きに対応できない可能性があります。利き手の親指に輪っかを掛け、そのまま手のひらでリードを握り込んだ上で、もう片方の手でリードの途中をしっかりと持ちましょう。

正しいリードの持ち方は？安全な散歩のコツも解説

愛犬との散歩を安全に楽しむためにはリードを正しく持つことが必要不可欠です。では、どんな持ち方をすれば、安全に散歩を楽しめるのでしょうか。以下の3つのポイントを押さえて、リードを正しく持ってください。

利き手でしっかり持つ 利き手ではない方の手でリードの途中を持ち、長さを調整する リードは犬が飼い主の近くを自然なペースで歩ける長さを維持する

まずは、この3つを必ず守り、愛犬の咄嗟の動きにも対応できるように準備しましょう。

安全に散歩を楽しむコツ

リードの持ち方以外にも、愛犬との散歩を安全に楽しむためには、散歩の仕方も意識しましょう。

普段から「待て」「お座り」などのコマンドを習得させておく 危険な状況では"コマンド"で愛犬の動きをコントロールする 周囲の状況と愛犬の様子に常に気を配る 愛犬とアイコンタクトをとりながら散歩する

最近は、スマホを見ながら散歩させている飼い主を見かけることもあります。しかし、目を離していると、犬の咄嗟の動きに反応できなかったり、拾い食いに気づかないなどのリスクが懸念されます。

必ず周囲と愛犬の様子を常に見張り、少しでも不安な行動や危険な状況に遭遇したら、すぐにコマンドなどで対応してください。

まとめ

リードは散歩時に愛犬を危険から守るために必要な大切な命綱です。だからこそ、持ち方や適切な長さを意識しなければなりません。

リードの持ち方を少し見直すだけでも、散歩時のトラブルリスクを軽減できるので、今日からリードの持ち方を見直しましょう。