5月31日、投開票を迎える新潟県知事選挙。



現職と新人の3人による争いは最終盤に入りました。候補者たちは熱い訴えで支持を呼びかけています。



◆現職と新人2人が立候補

立候補しているのは届け出順に現職の花角英世さん、元県議で新人の土田竜吾さん、元五泉市議で新人の安中聡さん。



いずれも無所属の3人です。

◆最終盤の訴え

投開票日まで残り2日。



新人の土田竜吾さんは街頭演説を重ね有権者と顔を合わせることで追い上げを図ります。





初めての知事選‥‥‥立憲民主党と社民党の県組織が支持し中道改革連合と共産党が自主支援します。常設型の県民投票条例の制定を訴えるなど県政の刷新を掲げます。【土田竜吾候補（5月28日）】「原発再稼働の問題で県民に信を問うと言っていたはずなのに、皆さんの思いを置き去りにして 再稼働を進めてしまった花角知事。もうこういう県民不在の県政は ここで終わりにしなければいけないんです」選挙戦中盤、激励に駆け付けたのは、中道改革連合の小沢一郎元衆議院議員です。土田さんは小沢さんの政治塾出身でいわば師弟関係。【中道 小沢一郎 元衆院議員】「30代だろ？寝ずにやんなきゃだめ」「対自民との選挙戦なんだから事実上は勝ってもらわないと」街頭演説は多い日で1日50回以上。年齢の近い若い世代への浸透を図ります。

挑戦を受けて立つ現職の花角英世さん。



3期目を目指す戦いです。



上越地域での最後の訴えに臨みました。



候補の名前にちなみ、花を持って駆けつける人も。



現職としてこれまでの実績を交え次の4年間に向けた政策を訴えます。



【花角英世候補】

「新潟と長岡と上越を結ぶ高速鉄道のネットワークを作っていこう、その検討を始めています。ミニ新幹線ですよ。ひとつのアイデアはこうして成長のための基盤をしっかり作っていく」



これまでの2期8年を「守り」と振り返り、次は経済成長を後押しする「攻め」に転換したいと主張。



そのための基盤として道路や鉄道など交通インフラ整備の着実な実行を掲げます。



自民党が支持し、日本維新の会、国民民主党、公明党の県組織からも支援を受ける花角さん。



時には和やかな雰囲気も見せますが……



応援に駆け付けた自民党の幹部は引き締めを呼びかけます。



【自民 西村康稔 選挙対策委員長】

「特に私、選対委員長になってから地方の首長選挙でやっぱり時々自民党の推薦候補が厳しい結果になるんですね。これはやっぱり油断です。油断すると負けます」

政党や組織に頼らない草の根選挙を展開する新人の安中聡さん。



【安中聡 候補】

「原発は人の手で管理しているからこそどんなに頑張っても原発事故の可能性そして放射能汚染の可能性というのはゼロにならない」「だからこそその前に柏崎刈羽原発をしっかりと廃止しないとだめなんです」



訴えるのは一貫して原発の廃止です。



街頭演説のほかSNSなど、いわゆる「ネット選挙」を通じて支持の拡大を目指します。



共感してくれる有権者たちが何よりの支えです。



【安中聡 候補】

「新潟県には人口減少なり経済問題なり様々な問題がありますけれどもたったひとつの放射能汚染が起きただけで全部パーになってしまう」





県政の継続か‥‥‥それとも刷新か‥‥‥



【花角英世候補】

「（選挙戦）15日間ずっと挑戦をしてきたので16も17も挑戦です…いろいろ考えてもしょうがないのでとにかくゴールを目指す」



【土田竜吾 候補】

「厳しい選挙戦ということは重々承知していますけれども、最後の2日間で必ず追い抜いて 勝利をつかめるように全力を尽くしていきたい」



候補者たちは30日、大票田の新潟市内で最後の訴えに臨みます。