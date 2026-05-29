県の内外の日本酒などをお得に楽しめるイベントが、長崎市で始まりました。

波佐見町の今里酒造が手掛ける「六十餘洲」や、約400年の歴史を持つ静岡県の初亀醸造の「瓢月」など、18の酒蔵の自慢の銘酒が集まりました。

長崎市のアミュプラザ長崎かもめ広場で始まった「AMU よか酒 ひろば」は、幅広い世代に食事と合う酒の種類やおいしさを知ってもらいたいと、JR長崎シティとアミュプラザ長崎に店を構える酒店が開催しました。

（地方銘酒専門店「ひらどご屋」吉田 真一郎 代表）

「主役じゃないお酒は、わき役と思っている。飲酒人口が減っているとよく聞くし、1杯でも1口でもいいので、触れてもらえる機会を増やしたい」

会場では、1杯500円～1200円で楽しめます。

青木雄大アナウンサーは、六十餘洲を頂きます。

（青木アナ）

「おコメのうま味とコクがしっかりある。ほんのり酸味も感じられてバランスがおいしい」

会場では、アジフライやハトシのほか、白鉄火などおつまみも販売されています。

（地方銘酒専門店「ひらどご屋」吉田 真一郎 代表）

「飲むことによって、酒蔵がずっと経営を続けていくことができて、今 自分が飲むことで次の世代につながっていくことを感じてもらえたらうれしい」

全国選りすぐりの銘酒が楽しめる「AMU よか酒 ひろば」は、31日まで開かれています。