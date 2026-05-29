Snow Man目黒蓮、『Precious』でブルガリ纏う 特別版表紙に再登場＆カナダ撮影実現
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、6月5日発売のラグジュアリー・ファッション『Precious』（小学館）特別版の表紙を飾る。
【写真】「カナダで過ごす今」神秘的な自然の中に佇む目黒蓮
2004年の創刊以降、『Precious』の表紙を飾った唯一の男性が目黒であり、今回は2年ぶり2度目の特別版表紙への起用となった。
現在、ディズニープラス配信ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン２の撮影のためカナダに滞在している目黒。今回の撮影も現地で行われ、「またこうして戻ってこられて、しかもカナダで撮影してもらえたのがすごくうれしい」と喜びを語った。
一方で、日本とは異なる環境で新たな現場に臨むことへの思いも明かし、「胸が重くなるような不安も感じました」と吐露。それでも「その感覚ごと楽しみたい」と前向きな姿勢を見せている。
海辺の公園で撮影された表紙以外にも、神秘的な自然の中で「ブルガリ」のジュエリーを纏ったスタイルも披露。加えて、「カナダで過ごす今」をおさめた撮り下ろしフォト＆インタビューも12ページにわたって掲載されている。
目黒が表紙を務めた特別版（７月号増刊）は現在、全国の書店やネット書店で予約受付中。通常版の表紙は大政絢が担当している。
【写真】「カナダで過ごす今」神秘的な自然の中に佇む目黒蓮
2004年の創刊以降、『Precious』の表紙を飾った唯一の男性が目黒であり、今回は2年ぶり2度目の特別版表紙への起用となった。
現在、ディズニープラス配信ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン２の撮影のためカナダに滞在している目黒。今回の撮影も現地で行われ、「またこうして戻ってこられて、しかもカナダで撮影してもらえたのがすごくうれしい」と喜びを語った。
海辺の公園で撮影された表紙以外にも、神秘的な自然の中で「ブルガリ」のジュエリーを纏ったスタイルも披露。加えて、「カナダで過ごす今」をおさめた撮り下ろしフォト＆インタビューも12ページにわたって掲載されている。
目黒が表紙を務めた特別版（７月号増刊）は現在、全国の書店やネット書店で予約受付中。通常版の表紙は大政絢が担当している。