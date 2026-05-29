日本共産党とはどのような政党なのか。元日本共産党区議団幹事長の松崎いたるさんは「間違いを認めないのが共産党の伝統であり、弱い立場の者には厳しいが、誤りが明らかになっても謝罪できないのが党幹部の体質だ」という――。（第3回）

※本稿は、松崎いたる『日本共産党 悪魔の事件簿』（Hanada新書）の一部を再編集したものです。

日本共産党中央委員会事務局（画像＝Russavia／CC-BY-SA-2.0／Wikimedia Commons）

■国家権力を追及する政党のはずが…

日本共産党の小池晃書記局は謝罪するということができない人間のようだ。“謝罪できない”で思い出されるのが2009年の「障害者郵便制度悪用事件」である。

この事件は、障害者団体向けに郵便料金を大幅に割り引く制度が不正に利用され、その責任が厚生労働省幹部にまで及ぶとされたことで社会的注目を集めた。障害者郵便制度は、障害者団体などが発行する刊行物の郵送を支援する目的で設けられていたが、実際には制度の対象外となる団体に対し、不正な団体証明が発行されていた事案が発覚した。

この証明書を利用し、広告会社は大量のダイレクトメールを割引料金で発送していた。大阪地検特捜部は、この不正を組織的な犯行と位置づけ、厚生労働省の担当部局の責任者である村木厚子雇用均等・児童家庭局長を虚偽有印公文書作成・同行使罪で逮捕・起訴した。

村木は約164日間（約5カ月半）にわたって大阪拘置所に拘置・勾留されたが、取り調べでも公判でも一貫して犯行を否認し続けた。公判では、地検の捜査員が、証拠品のフロッピーディスク内に記録された書類の日付を改竄する証拠の捏造を行っていたことが明らかになり、最終的に村木には無罪が言い渡された。村木の部下の係長一人が有罪となった。

■「えん罪の責任は検察だけに問われるものではない」

事件の真相は、係長が、広告会社側の要請を受け、障害者団体としての実体確認を行わないまま、虚偽の内容を記した証明書を作成した。村木の隙をみて、机から村木の印鑑をもち出し決裁手続を経たかのように装っていたのだった。

この事件は、検察が証拠を捏造して引き起こしたえん罪事件として、刑事司法への信頼に深刻な疑問を突きつける結果となった。

しかし、えん罪の責任は検察だけに問われるものではない。

村木が逮捕される前の6月16日、共産党機関紙『しんぶん赤旗』は、次のような記事を掲載している。

厚労省局長の郵便不正疑惑／共産党、繰り返し追及 障害者郵便割引制度の悪用事件に絡んで逮捕された厚生労働省の村木厚子雇用均等・児童家庭局長の疑惑について、日本共産党は国会質問で繰り返しただしてきました。 疑惑浮上直後の2日の参院厚労委員会では小池晃議員が村木氏に直接質問し、同氏が障害保健福祉部の企画課長だった2004年当時に「凛(りん)の会」代表と面会した事実などを追及。「お答えできません」と一点張りの村木氏や「捜査が入っているときに、内容を国会で言明すべきでない」などという舛添要一厚労相の姿勢を批判しました。

■国会で厳しく追及された村木厚子氏

この赤旗記事では小池の“手柄話”をさらりと書いているが、実際の小池の村木への追及は熾烈なものだった。

村木厚子氏（画像＝首相官邸／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）

【小池】04年2月当時の障害保健福祉部長は、現在独立行政法人福祉医療機構理事の塩田幸雄氏、それから同じく企画課長は、現在雇用均等・児童家庭局長の村木厚子さん、今いらっしゃいます。村木さんは、04年2月ごろ、凜の会の代表が企画課を訪れたときに面会されたという事実はありますか。

【村木】私、雇用均等・児童家庭局長として政府参考人として今日呼ばれておりますので、所管外の問題についてはお答えをすることができません。御容赦をいただきたいと存じます。

【小池】私、その言い訳は通用しないと思うんですよ。これ、施策の中身、細目について聞いているんじゃないんです。今、厚生労働行政の公平性、公正性に社会の疑惑の目が向けられているんですよ。その当時、やっぱり担当者だった以上、あなたは厚生労働省の幹部としてこの疑問に対してちゃんと答える責任があると思います。もう一度答えてください。

【村木】恐縮でございますが、重ねてお答えを申し上げます。雇用均等・児童家庭局長としては所管外の問題でございますので、お答えをする立場にございません。

【小池】いや、駄目だって。だって、この障害者団体の証明書には企画課長だったあなたの公印が押されていたというのは、さっき答弁があったんですよ。ね、ちゃんと答えてくださいよ。これじゃ駄目ですよ。

【村木】重ねて申し上げます。私の立場でお答えをできる状況でございません。立場でございません。

【小池】官房長、当時の企画課長が、まさに公印が押されていたというわけですよ。ね。だったらば、それについて元課長である村木さんに、調査委員会としてその件について調査する、聴くというのは当然じゃないですか。何でやらないんですか。やってないんだったら、今そこで聴いてください、隣にいるんだから。村木さんが答えられないんだったら、あなたが答弁してくださいよ。そうでなきゃ駄目です。

（2009年6月2日参院厚生労働委員会議事録より）

■裏どり不要の国会質問

この委員会の12日後の6月14日に大阪地方検察庁によって村木氏は逮捕された。村木にしてみれば、身に覚えのない嫌疑がかけられ、恐怖を感じていた時期に小池から厳しい追及を受けたことになる。

不用意に答弁すれば、それが検察によって、どんな“証拠”に変えられてしまうのか、わかったものではない。村木はただ「お答えできません」を繰り返すしかなかった。

重大なことは、小池が「村木が犯人」という検察のシナリオに沿って追及をしていることだ。小池の追及を汗をかきながらかわそうとする村木の姿はテレビのニュースでも流され、視聴者は「村木はクロ」という印象を持ったことだろう。

検察からリークされた情報をもとに国会議員が国会質問をすることがある。新聞やテレビなどの報道では、リーク情報があっても、事実だと判断できる「裏どり」取材をしなければ報道できない。しかし、国会ではあくまで「質問」という形式で発言されるので、裏をとる必要はない。「この情報は本当ですか」と相手に聞けばよいだけである。

相手が事実だと認めれば、真実を明らかにさせたとして質問した議員の手柄になるし、否定されたとしても「疑惑はますます深まった」と見栄を切れば、それで仕事は一丁上がりとなる。マスコミなら裏どりをしないまま、事実を否定されるような報道をすれば、誤報として大問題になるだろう。そこがマスコミ報道と国会質問の本質的な違いだ。

小池はこうした国会質問の「コツ」をよく理解している議員だといえるだろう。

■標的になった小沢一郎

検察からのリーク情報を共産党は以前から利用してきた。たとえば2010年の陸山会事件である。民主党（当時）の代表を務めたこともある野党の有力政治家である小沢一郎衆院議員の資金管理団体「陸山会」による土地購入の資金処理が問題視された事件である。

第27回参議院議員選挙中の小沢一郎（画像＝日本中学生新聞／CC-BY-3.0／Wikimedia Commons）

共産党は国会質疑や『赤旗』での報道を通じてさかんに小沢の政治資金の流れを追及した。マスコミは国会論戦や『赤旗』報道を根拠に、小沢の“疑惑”を連日取り上げた。検察は小沢への批判的な世論を味方に小沢の有罪の立証に努めたが、結局、不正献金や裏金は認定されなかった。

検察審査会の議決により小沢は強制起訴されたが、2012年に無罪が確定し、秘書らも最終的に全員無罪となった。

この一連の陸山会事件追及の中で、派生的に浮上した「水谷建設」事件は、検察当局がリークした情報であることが疑われる。

東京地検特捜部は中堅ゼネコン水谷建設が2004年ごろ、下請工事受注の見返りとして、小沢一郎側に計1億円を提供したとし、その一部が陸山会の土地購入資金に使われたと主張した。しかし立件も有罪認定もされず、司法判断では退けられた。つまり水谷建設は、検察のストーリー上では重要視されたが、司法的には意味を持たなかった。

ところが『赤旗』だけが、この検察のストーリーに乗っかって「水谷建設ヤミ献金 小沢元代表の説明求められる」（2011年4月30日）と主張をし続けたのである。

■弱い立場の者には厳しい

小沢は共産党にさんざん「悪者扱い」を受けたことになる。無罪放免となった後の小沢は共産党や『赤旗』を名誉毀損などで訴えることもできたはずだが、そうはしなかった。

検察に踊らされたという共産党の「弱み」をつかんだ小沢は、共産党の路線変更に大きな影響力を持つようになる。野党共闘に伴う「自衛隊容認」も「天皇容認」も小沢からの進言を共産党が受け入れた結果である。

陸山会事件の教訓を小池が学んでいたとすれば、郵便制度悪用事件では検察のつくったストーリーに乗ることはなかったはずだが、小池は同じ轍を踏んだ。一年以上の長い裁判闘争の中で村木厚子は無罪判決を勝ち取った。同時に検察の証拠偽造という不正を暴いた不屈のヒロインとしてマスコミから持ち上げられる立場になった。

政界の中で一番厳しい疑惑の目を村木に向けていた共産党は手のひらを返したように村木に擦り寄り、勉強会等の講師に招いたりして、「取調べの可視化」「えん罪の防止」などで法務省や検察を追及するために村木を利用し始めた。

だが共産党と村木との間に友好関係が築かれた後も、村木の参加する集会等に小池が出席した記録は見当たらず、小池と村木の面会は今日に至るまで実現していないようである。ここでも小池は、弱い立場の者には厳しいが、誤りが明らかになっても謝罪できないという人間としての本性を露にしているのである。

川崎駅西口で演説する小池晃（画像＝蒼空かな／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）

■「パワハラに当たる」と警告処分も…

ただ、その小池もついに反省と謝罪に追い込まれた。

2023年11月14日の常任幹部会で小池はオンラインで公開されていた会議での高圧的な言動が問題視され、党規約に基づく警告処分が下された。小池は同日の記者会見で「会議での私の言動はパワーハラスメントそのものであり、あってはならないことだった。私自身の品性の上での弱点があらわれたと自己総括している」との反省を述べた。

問題は同月5日、全国地方議員・候補者会議で起きた。小池は報告者を務めたが、その際、候補者の名前を間違えて発言していた。司会をしていた田村智子政策委員長（当時、現委員長）が、間違いを訂正したが、これに小池が激昂し、田村に近づき「訂正する必要はない。ちゃんと読んでいる」などと強い口調でしっ責した。

この様子を私もネット動画で見たが、日頃の小池の態度を知っている私にとっては、上から目線のふてぶてしい物言いは小池の“いつものこと”だから、正直、何が問題なのか、気づけなかった。小池のしっ責を受けている田村の態度も、ふつうのこととして受け流しているようにも見えた。

松崎いたる『日本共産党 悪魔の事件簿』（Hanada新書）

しかし、まずいことにこの会議は全国にオンライン中継されていたから、小池が田村を見下してしかる様子を多くの人々が目撃することになった。中継後、党本部に「パワハラではないか」という抗議が殺到したという。

結局ここでも小池は世論に「全く反論できなかった」。いや、パワハラ行為から10日もたってから、ようやく反省の弁に至ったということは、この間に小池が懊悩(おうのう)していたというべきか。いずれにしても、このパワハラの件で小池の党委員長就任の道は閉ざされてしまった。

早く謝ってしまえば良いものを……と思わざるを得ないが、間違いを認めないのが、共産党の伝統でもある。その意味でいえば、小池は共産党幹部の典型である。

----------

松崎 いたる（まつざき・いたる）

元日本共産党区議団幹事長

1964年東京生まれ。民青を経て日本共産党本部に勤務後、板橋区議を4期16年務め、区議団幹事長を務めた後、除籍される。著書に『日本共産党 暗黒の百年史』（飛鳥新社）がある。

----------

（元日本共産党区議団幹事長 松崎 いたる）