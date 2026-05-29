ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ」が２９日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで新メンバーとして小島はな（２２）が加入することを発表した。

小島はこれまでもアイドル活動の経験があり、１０歳だった２０１４年からアイドルグループ「３Ｂ ｊｕｎｉｏｒ」のメンバーとして活動を開始。２０１８年に同グループが解散して以降は「ＡＭＥＦＵＲＡＳＳＨＩ（アメフラっシ）」のメンバーとして活動を続けていたが、今年３月に解散した。

動画内で小島は、同じハロー！プロジェクトの「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」に２０２０年まで所属していた宮本佳林を通じてオーディションを受けたことを告白。「最初の目標として自信を持って（メンバーと）一緒にステージに立てるように、一緒に立った時に大丈夫だって思える（思ってもらえる）人になりたいと思います」と誓いを立てた。

１２年にわたるアイドル活動経験を持つ人が、ハロー！プロジェクトのアイドルグループに加入するのは極めて異例。ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳにとっては、デビューした２０１９年８月以降に新メンバーが加入するのは初めてとなる。新天地に身を置き、さらにアイドル活動へまい進する。