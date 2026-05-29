俳優の福士蒼汰が２９日、都内で行われた映画「ＴＯＫＹＯ ＢＵＲＳＴ―犯罪都市―」（内田英治監督）の初日舞台あいさつに、主演の水上恒司、共演のユンホらと登壇した。

犯罪集団のボス役。撮影にあたって筋肉の増量をしたが、さらに「撮影の直前のパンプアップをすごく大事にした」と語った。「エキストラさんが３００人以上いる新宿歌舞伎町のド真ん中で、筋トレしました」と照れながら告白。「ちょっと恥ずかしかったけど」と言いつつ、実際にしていた筋トレを実演してみせる場面もあった。

撮影中大変だったのは「（瞳が）どうしても輝いちゃうこと」。水上からは「それあまりご自身で言わない方がいいって何度も言ってるじゃないですか」と即座にツッコまれた。監督からも「夢を見る野球少年の目をしてるね」と言及されたため、「輝きを失わせる方法」を習得したと語ったが、「アイキャッチが入っちゃって、どうしても輝いちゃう」と繰り返し、会場は笑いに包まれた。

同作は福士ら演じる悪役たちも魅力の一つ。「どんな悪役を演じてみたいか？」と質問され「次回はもっと爽やかに人を殺（あや）めたいな。少年みたいに」とほほ笑むと、すかさず司会者から「役だよね！？」とツッコまれた。

同作は、韓国で累計動員４０００万人を突破しているアクション映画「犯罪都市」シリーズをオリジナルストーリーでユニバース化。新宿中央署の新人刑事（水上）が韓国の刑事（ユンホ）とバディを組み、国家権力に関わる巨悪に立ち向かう。